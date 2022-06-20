كمبودي يصيد أكبر أسماك المياه العذبة المسجلة في العالم (فيديو)

تم صيد أكبر سمكة مياه عذبة مسجلة في العالم وهي سمكة من نوع الرقيطة أو الراي اللاسع العملاقة، في نهر ميكونغ في كمبوديا، الواقعة جنوب شرق آسيا.

ويبلغ طول السمكة، التي تم صيدها في الثالث عشر من يونيو أربعة أمتار تقريبا من رأسها إلى ذيلها، ووزنها أقل بقليل من 300 كيلوغرام، وفقا لبيان صدر اليوم الاثنين عن مؤسسة عجائب نهر الميكونغ، وهو مشروع بحثي كمبودي – أمريكي مشترك.

وكان الرقم القياسي السابق لأكبر أسماك المياه العذبة هو 293 كيلوغرام مسجل لسمكة من نوع السلور العملاق في منطقة ميكونغ اكتشفت في تايلاند في عام 2005، بحسب المؤسسة ذاتها.

وعثر صياد محلي على سمكة الراي اللاسع جنوب مقاطعة ستونغ ترينغ في شمال شرق كمبوديا.

وأبلغ الصياد فريقا قريبا من علماء مشروع عجائب نهر الميكونغ، الذي نشر أعماله في مجال حماية المناطق الواقعة على طول النهر.

ووصل العلماء في غضون ساعات من تلقيهم المكالمة بعد منتصف الليل، واندهشوا مما رأوه.

وصرح مدير مشروع عجائب نهر الميكونغ، زيب هوغان، في مقابلة عبر الإنترنت من جامعة نيفادا في مدينة رينو "نعم، عندما ترى سمكة بهذا الحجم، خاصة في المياه العذبة، يصعب استيعاب الأمر، لذلك أعتقد أن جميع أفراد فريقنا أصيبوا بالذهول".

وتعرف أسماك المياه العذبة بأنها تلك التي تقضي حياتها بأكملها في المياه العذبة، على عكس الأنواع البحرية العملاقة مثل التونة ذات الزعانف الزرقاء والمارلين، أو الأسماك التي تهاجر بين المياه العذبة والمياه المالحة مثل سمك الحفش الكبير.

ويمر نهر ميكونغ عبر الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام.، وهو موطن لعدة أنواع من أسماك المياه العذبة العملاقة ولكن الضغوط البيئية آخذة في الارتفاع.

ويخشى العلماء من أن يؤدي برنامج رئيسي لبناء السدود في السنوات الأخيرة إلى الإخلال على نحو خطير بمناطق التفريخ.

المصدر: أ ب