مصرع ممثلة تركية شهيرة إثر سقوطها من الطابق الـ15 (صورة + فيديو)

لقيت الممثلة التركية يونغا تركمان مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الـ15 في منطقة غازي باشا بإسطنبول.

وفي التفاصيل، فإن النجمة التركية البالغة من العمر 47 عاما، تعرضت لنزيف وأصيبت بالعديد من الخدوش والرضوض إثر سقوطها، ما أدى إلى وفاتها.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الشرطة سارعت بالذهاب إلى مكان الحادثة، وطوقته بسياج أمني لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ما إذا كان الأمر انتحارا أو سقوطا أو جريمة قتل رغم وجود ما يؤكد أن الممثلة كانت بمفردها في شقتها.

ونقلت جثة الممثلة إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة ومعرفة الحقيقة.

ولم يُنشر حتى الآن أي شيء، يبين تفاصيل سقوطها من شرفتها وما إذا كان الأمر مجرد حادثة، أو وأنها فقدت التوازن ولم تسعفها قدراتها، أو أنها تعمدت رمي نفسها من شرفتها بهدف إنهاء حياتها.

وتركمان هي إحدى نجمات السينما التركية، حيث شاركت في عدة مسلسلات من بينها: "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، و"أسميته عشق" و"كل شيء بخصوص الزواج"، الذي عرض مؤخرا، وكذلك ظهرت في العديد من الإعلانات التجارية، مثل Hepsiburada، وSpotify، وBosch.

واحتفلت الممثلة الراحلة في شهر مايو الماضي بعيد ميلادها، ونشرت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" خلال الاحتفال، كما كانت تنشر الكثير من مقاطع الفيديو المرحة وتشارك متابعيها كل ما يخص حياتها، وسبق أن زارت الشيف التركي نصرت، والتقطت صورا معه.

#YoncaTürkman İstanbul Gaziosmanpaşa’da 15. kattan düşerek hayatını kaybetti.



Şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Soruşturma süreci etkin yürütülerek Yonca Türkman’ın ve hiçbir kadının ölümü şüpheli kalmayacak. pic.twitter.com/x4aQ4rrAZ0 — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) June 20, 2022

SEVİLEN OYUNCUNUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ



Birçok dizi ve reklam filminde rol olan oyuncu Yonca Türkman, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düştü ve hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/xOuwgRyE3j — 24 TV (@yirmidorttv) June 20, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية