لبنان.. رمى طفلته الرضيعة في الشارع لعدم استطاعته إعالتها

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إقدام لبناني على رمي طفلته الرضيعة وتركها أمام كنيسة "سيدة النجاة" في بلدة الشيخ محمد بمدينة عكار في شمال لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم العثور صباح الثلاثاء على طفلة رضيعة عمرها 10 أشهر تركها ذووها أمام قاعة ​كنيسة سيدة النجاة في عكار.

وقامت قوى الأمن الداخلي​ و​شعبة المعلومات​ بالتحفظ على الطفلة الرضيعة، في الوقت الذي تولى ​الصليب الأحمر اللبناني​ نقلها إلى ​مستشفى​ عبد الله الراسي الحكومي في حلبا للكشف على حالتها الصحية. وبدأت السلطات المعنية عمليات البحث عن هوية من ترك الطفلة.

إلا أن وسائل عديدة كشفت لاحقا أن والد الطفلة حضر الى مخفر حلبا، واعترف بأنه هو من وضع الطفلة أمام الكنيسة، مبرّرا الأمر بأنّ "ظروفه المعيشية ضيّقة ولا يستطيع أن يعيلها، وأنه عاطل عن العمل ولا يمكنه أن يؤمّن لها الحليب والحفاضات، كما لا يمكنه تأمين قوت يومه"، بحسب ما ذكرته مواقع لبنانية.

العثور على طفلة عمرها 10 أشهر في بلدة الشيخ محمد في عكار https://t.co/Cy1ZNrOREL — Elnashra - النشرة (@ElnashraNews) August 25, 2020

بعد العثور على طفلة أمام كنيسة في عكار.. والدها يعترف ويبرّر#لبنانhttps://t.co/mosF48tr1I — سفير الشمال (@safiralchamal1) August 25, 2020

ما قصة الطفلة التي عُثر عليها أمام كنيسة في #عكار؟https://t.co/YJMuLm07bn — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 25, 2020

المصدر: وسائل إعلام لبنانية