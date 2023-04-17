تاريخ النشر:17.04.2023 | 13:36 GMT | أخبار العالم
مقابلة مع مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا.
أعلنت قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة السودانية، انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع وفتح مقراتها وقواعدها لمواجهة "فلول النظام البائد".
أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري اليوم الأحد غرة شهر شوال 1444هجري، فلكيا، وحدد أول أيام عيد الفطر المبارك.
أعربت قوات الدعم السريع في السودان عن "أسفها" لما أثاره فيديو تظهر فيه عناصر من تلك القوات وهي تنفذ عملية توقيف لجنود مصريين في قاعدة مروي شمالي البلاد.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين خلفهم أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.
أعلن القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة، السفير صالح موطلو شن، الأحد ، أن الحكومة المصرية أعلنت تسهيلات للمواطنين الأتراك في دخول مصر.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي".
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة وصول قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى مطار مدينة مروي الاستراتيجي بعد تحريره من سيطرة قوات الدعم السريع.
أثارت واقعة نشر السجاد على كوبري مشاة بمحور المحمودية في محافظة الإسكندرية المصرية، ضجة كبيرة في البلاد، فيما أصدرت المحافظة قرارت بشأنها.
توقع مركز الفلك الدولي، ومقره أبوظبي، أن يصادف عيد الفطر لعام 1444هـ يوم السبت 22 أبريل الجاري.
أصدرت قوات الدعم السريع في السودان فجر اليوم الاثنين بيانا أعلنت فيه الاستيلاء على 200 دبابة و إسقاط 3 طائرات والسيطرة بشكل كامل على القصر الجمهوري.
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية استقرار الموقف العام، مع وقوع اشتباكات محدودة مع المليشيا المتمردة بمحيط القيادة العامة واستهداف مبان تابعة للقيادة لتشتيت الجهود.
نشرت قوات الدعم السريع، في حسابها على "تويتر، فيديو لمدير معهد الاستخبارات العسكرية، ومدير دائرة القضاء العسكري، مشيرة إلى أنهما "في قبضة القوات".
نشرت صفحة منسوب للجيش السوداني على موقع "فيسبوك" صورة لبعض الأشخاص وهم يحملون بدلة عسكرية زعم أنها لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أنه لا توجد حاجة ملحة بالسوق السورية لإصدار فئات نقدية أكبر وخاصة أن المصرف المركزي لديه مخزون كبير من العملات الوطنية التي يمكن أن يرفد السوق بها.
قال سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيموت على أيدي الأوكرانيين الذين سينتفضون ضده.
قضى 16 شخصا وجرح 9 آخرون جراء حريق اندلع أمس السبت في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية بدبي.
يمر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأوقات عصيبة بسبب حظر استيراد الحبوب المنتجة في البلاد إلى بولندا وهنغاريا، فضلا عن تقارير اختلاسه قدرا كبيرا من المساعدات الأمريكية.
تسببت مقاطع فيديو لقوات الدعم السريع أثناء احتجازها عددا من الجنود المصريين في السودان، خلال الاشتباكات مع الجيش في تساؤلات عديدة حول سبب تواجد القوات المصرية هناك.
نشر الجيش السوداني مقطع فيديو قال موثقه إنه يظهر سيطرة الجيش على قاعدة ومطار مروي، وسط اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع في السودان.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتصريحات.
نشرت قوات الدعم السريع السودانية، لقطات تظهر تواجد مقاتلات مصرية بالقاعدة الجوية في مدينة مروي السودانية، حيث ظهرت تساؤلات عن نوعية هذه المقاتلات.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
قال وكيل مباحث أمن الدولة المصري الأسبق، اللواء خيرت شكري، في مقابلة مع RT، إن تاريخ المخابرات الأمريكية حافل بالأكاذيب والتآمر على المنطقة.
نشرت قوات "الدعم السريع" في السودان، مجموعة من الفيديوهات لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية.
استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، قبول الاتحاد الإفريقي أوراق اعتماد دبلوماسية مغربية "تدعي" أنها الممثلة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد.
تتواصل لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
تحدثت تقارير خلال الساعات الماضية عن قيام النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بإلغاء متابعته لحساب مواطنه محمد النني لاعب أرسنال عبر تطبيق "إنستغرام".
كشف خبراء عسكريون بريطانيون، أن القوات الأوكرانية تواجه عقبات عديدة أثناء تنفيذها هجمات مضادة على الخطوط الدفاعية للقوات الروسية.
علق البرلماني المصري مصطفى بكري على احتجاز عدد من جنود القوات المصرية المسلحة لدى قوات الدعم السريع في السودان التي تخوض معارك مع الجيش السوداني.
قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن الدول الأوروبية طعنت أوكرانيا من الخلف، بعدما منعت بولندا وهنغاريا من استيراد الحبوب الأوكرانية خلال أصعب فترة تمر بها كييف.
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع لي شانغ فو.
أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول أول أيام عيد الفطر في مصر، بعد إعلان بعض الدول العربية والإسلامية، أن عيد الفطر يوم السبت، فيما أعلن معهد الفلك أنه الجمعة.
لقي السياسي الهندي السابق، عتيق أحمد، مصرعه رفقه شقيقه أشرف، في بث مباشر، خلال نقلهما مكبيلي الأيدي إلى المشفى من قبل الشرطة، أثناء الإجابة على أسئلة الصحفيين.
أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم وتجديد ولائه للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
نفذ جهاز الموساد الإسرائيلي في 16 أبريل عام 1988عملية كبرى، انتهت باغتيال خليل الوزير "أبو جهاد" الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، والمسؤول عن قيادة جهاز "القطاع الغربي".
نشرت شركة "ماكسار" صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر حجم الضرر الجسيم الذي تعرضت له العاصمة السودانية الخرطوم، خلال موجة العنف الأخيرة.
وقعت القناة الخامسة بالتلفزيون المصري في خطأ فادح، بعد ظهور عبارة عيد القيامة المجيد على بث صلاة التراويح.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وتسلم منه رسالة من نظيره السوري بشار الأسد.
صرح وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن التعاون بين موسكو وبكين يتطور على جميع المستويات، وسيستمر العمل لصالح ازدهار العالم كله.
صرحت عضو الكونغرس مارجوري تيلور غرين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أُجبر على شراء قذائف من كوريا الجنوبية لأن شحنة الأسلحة إلى أوكرانيا أدت إلى إفراغ المخزونات الأمريكية.
أعلن على رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالوزارة، أن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم أنه من داخل قمرة قيادة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.
انتشر مقطع فيديو جديد، يوثق لحظة رمي قنبلة، تجاه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال إلقائه خطابا أمس السبت.
اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارات رادعة بحق نادي الأهلي ومهاجمه محمود كهربا، إضافة إلى حرمان رئيس الزمالك مرتضى منصور من دخول الملاعب لمدة شهرين.
أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، أن"المنطقة أمام خيارين إما التحرير أو الاستسلام أمام العدو الإسرائيلي".
أفادت صحيفة Newsweek، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على تجهيز القوات الأوكرانية، لشن الهجوم المضاد، المزمع "في الـ 30 من أبريل الجاري".
اعتبر المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية أن الحظر الذي فرضته هنغاريا وبولندا على استيراد الحبوب من أوكرانيا بسبب تكدس الأسواق الخاصة بهما، أمر غير مقبول.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.
من المقرر أن يزور ولي العهد الإيراني السابق المنفي، إسرائيل، هذا الأسبوع بزيارة تعكس العلاقات الدافئة التي كانت تربط والده ذات يوم بإسرائيل وحالة العداء الحالية بين إسرائيل وإيران.
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما بشأن زواج العمانيين من أجانب، وقد أصبح هذا الزواج مسموحا دون الحاجة لتصريح.
أكدت قيادة قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك، داعية إلى عدم الاستجابة لأوامر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
كشف رجل الأعمال الأمريكي، ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، أن السلطات الأمريكية كانت تمتلك حق الوصول الكامل إلى كل ما حدث على "تويتر"، بما في ذلك رسائل المستخدمين الخاصة.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عبر موقع "تويتر" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "أباتشي" في الخرطوم بحري "العزبة"، وذلك في خضم المواجهات العنيفة التي تشهدها البلاد.
كشف موقع "مصر تايمز"، عن قيام صندوق الاستثمار الكويتي بالاستحواذ على بنك المصرف المتحد أحد أشهر البنوك في مصر.
أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر مرونة وقدرة على التعافي الأخضر.
قدم الفنان السوري الشهير جورج وسوف هدية خاصة إلى نجم كرة القدم العالمية الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان ميسي، عبر وفد من محبيه اللبنانيين.
تلقى صندوق مصر السيادي، 4 عروض من شركات خليجية وأمريكية ومصرية، للمنافسة على تطوير أرض الحزب الوطني المنحل، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أكد عضو مجلس الدولة، وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قويّة تتفوق وتتجاوز طبيعة تحالفات الحرب الباردة، مبينا أنها "ليست موجهة ضد دول ثالثة".
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، إن كندا تعتزم مصادرة طائرة روسية من نوع "AN-124" وتسليمها لكييف.
خلال طلعات قتالية اكتشف طائرة مسيرة روسية "إينوخوديتس" قافلة من المعدات العسكرية الأوكرانية ونقلت الإحداثيات إلى موقع القيادة ونفذت ضربات عالية الدقة على الأهداف.
نشرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عبر حسابها على "تويتر"، مقاطع مصورة قالت فيها إنها اقتحمت منزل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا سترد على إسرائيل في الوقت الذي يخدم دمشق.
تتابع وزارة الهجرة المصرية تطورات الأوضاع في السودان وفقا للمستجدات التي تشهدها الدولة، وبشكل خاص الطلاب المصريين بالخارج.
أظهر مقطع فيديو نشرته قوات "الدعم السريع" في السودان لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة عسكرية بمروي، شجاعة ضابط تحمّل مسؤوليته عن كافة العناصر المحتجزة.
تنتظر وزارة الشباب والرياضة حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الوزارة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
يشهد السودان لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بإمكان روسيا استخدام قواتها البحرية في اتجاهات مختلفة نظرا للحصار المتوتر حول روسيا من عدة اتجاهات.
تقاتل قوات مجموعة "فاغنر" من أجل بسط السيطرة على تقاطع السكك الحديدية الرئيسي في أرتيوموفسك في الجزء الغربي من المدينة، حيث تدور معارك ضارية.
ذكرت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن بيانات، أن البنوك المركزية في العالم قلصت احتياطياتها الدولية في فبراير 2023 بمقدار 276.4 مليار دولار، وجاء ذلك بعد 3 أشهر من النمو.
سحبت أذربيجان لاعبيها وممثليها الرياضيين من بطولة أوربا لرفع الأثقال المقامة حاليا في أرمينيا، احتجاجا على حرق علمها أثناء مراسم حفل افتتاح البطولة، يوم الجمعة الماضي.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه على الرغم من الوعد بمغادرة روسيا بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية إلا أن العديد من الشركات الغربية لا تزال مستمرة في العمل في روسيا.
نظم رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان استقبالا حافلا لرئيس البرازيل لولا دا سيلفا في قصر الوطن بأبو ظبي يوم السبت.
غردت قوات الدعم السريع عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو من القصر الجمهوري في الخرطوم وأكدت سيطرتها عليها وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحة ومعدات عسكرية ومدرعات.
أعلن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شنت غارة على مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال غرب سوريا يوم أمس الأحد، أدت إلى مقتل 3، يرجح أن يكون أحدهم قائدا كبيرا في التنظيم.
فرض نادي بايرن ميونخ عقوبة على مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بعد تورطه في شجار مع زميله ليروي ساني، عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي (0-3) الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.
طالبت الجامعة العربية في بيان اليوم الأحد، بضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة في السودان، حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني.
علق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري بعزله من منصبه، وإلزام إدارة النادي المصري بالدعوة لانتخابات على منصب الرئيس.
كشفت صحيفة American Thinker، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا كانت أكبر وأخطر سوء تقدير للغرب في التاريخ.
نجح الحرس الثوري الإيراني في اختبار أحدث صاروخ موجه مضاد للدبابات "سديد 365"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية يوم السبت.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد" حول توظيف واشنطن أموالا ضخمة استعدادا لحرب محتملة في تايوان.
نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو تظهر جانبا من "المناشدات وإفادات أفراد الدعم السريع الذين سلموا أنفسهم" للقوات المسلحة.
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، إعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون.
أثار نبأ استعداد إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة مخاوف بشأن تراجع حصة المياه اللازمة لتوليد الكهرباء من المياه في مصر.
استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى تقرير حول جاهزية اسطول المحيط الهادئ.
قال السفير الروسي لدى الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، تعليقا على الوضع في السودان إن الجيش السوداني لا يرغب في التفاوض مع قوات الدعم السريع وقد أعلن أنها متمردة.
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن اعتمادها عددا من الدبلوماسيين من أفغانستان بعد طلب ممثل عن الحكومة الأفغانية المؤقتة باعتماد دبلوماسيين.
أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، بيانا لتوضيح الموقف القانوني لرئيس الزمالك مرتضى منصور، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعزله من رئاسة النادي.
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة "أرامكو" إلى شركة "سنابل" للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
قال المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية نزار سيد، إنهم يحترمون مصر قائلا: "نحن معهم إخوة أشقاء والموجودون بطرفنا سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ الأوضاع".
أعلن الجيش الصيني اليوم الاثنين أنه راقب مرور المدمرة الأمريكية "يو اس اس ميليوس" عبر مضيق تايوان، مؤكدا أنه على "مستوى تأهب عال".
عبر مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور عن اعتقاده بأن السلطات الأمريكية خططت لتطوير أنظمة الأسلحة بشكل خاطئ، ما ظهر واضحا أثناء الأزمة الأوكرانية.
تتفاوض شركتا "فولو دارسكي" و"أستارو أسكوليسكي" الروسيتان المتخصصتان في إنتاج وتعبئة الدقيق مع وكلاء محليين في مصر لبدء طرح منتجاتهما في السوق المصرية.
أظهر التركيب الكيميائي لأسنان السكان القدامى في منطقة التيبت الجبلية الصينية أن تربية الأبقار للألبان كانت منتشرة على نطاق واسع في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد عن سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري.
حذرت رابطة الأندية المصرية المحترفة جماهير الفرق من ترديد "الهتافات المسيئة والسباب الجماعي"، وهددت بعقوبة الحرمان من حضور المباريات حتى نهاية الدوري للموسم الجاري، في حال التكرار.
قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اليابانية صادرت سكينا من حقيبة ريوجي كيمورا 24 عاما، المشتبه به في محاولة استهداف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في محافظة واكاياما.
تواصل قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة على الأرض السورية، نهب موارد وثروات السوريين في المناطق التي تحتلها، بالتعاون مع قوات "قسد" المرتبطة بها، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء "سانا".
أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو يوم الأحد، مقتل اثنين من أفراد أسرته و3 آخرين، إثر سقوط قذيفتين متتابعتين لمدفع "آربي جى" في منزله، وسط الاشتباكات الدائرة في السودان.
تعد مصر من أكثر الدول التي تدفع أعلى سعر فائدة في العالم للاقتراض ورغم ذلك فإن ما تسمى بالأموال الأجنبية الساخنة تهرب خارج مصر.
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