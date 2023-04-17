 
مباشر

مقابلة مع مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v53z

مقابلة مع مستشارة رئيس جمهورية لوغانسك آنا سوروكا.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا