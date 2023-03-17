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التوافق على صياغة الاتفاق النهائي للعملية السياسية بالسودان

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أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو