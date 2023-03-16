المصرف المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 3.5%

تاريخ النشر:16.03.2023 | 21:57 GMT |
آخر تحديث:16.03.2023 | 21:59 GMT | أخبار العالم
كشفت مصادر لـRT أن الكويت أنهت عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة.
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن "الأمل بأن ألا تصبح مصر تونس الجديدة، من ناحية مسألة الهجرة.
انتقد تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، ازدواجية المعايير عند الغرب فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، مثيرا بذلك تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها نرفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديدا لإثيوبيا بشأن سد النهضة.
نزل مشاة البحرية الأمريكية من السماء على قرية "ماي لاي" وحين لم يجدوا أي مقاتلين أمامهم، فتحوا نيرانهم على النساء والأطفال والمسنين وقتلوا 504 أشخاص.
ذكرت شبكة CNN الأمريكية أنه بعد إلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ديسمبر 2003، بدأت المخابرات التحقيق معه، واختارت عميلا من أصل لبناني لهذه المهمة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
أجرت قناة RT لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة زيارته إلى موسكو تحدث فيه عن ملفات داخلية وخارجية ومواقف دمشق من قضايا المنطقة وفيما يلي أبرز تصريحاته.
نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو من الطائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper"، التي سقطت فوق البحر الأسود. ويظهر التسجيل عدم وقوع اصطدام مع المقاتلة الروسية.
اقترح الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، فكرة عبر قناة السويس لسداد مبلغ 80 مليار دولار (أصل وفوائد) والمستحقة على مصر حتى نهاية 2027.
قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردّ على نشر نظام الدرع الصاروخي الأمريكي في أوروبا، بتطوير صواريخ فرط صوتية لا يمكن اعتراضها.
رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتغريدة موجزة على حادثة الطائرة بدون طيار التابعة للقوات الجوية الأمريكية "MQ-9 Reaper" في البحر الأسود.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عن "دعم الإرهاب".
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن "تهزم" روسيا، لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
صدم رونالدو جونيور، نجل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحد أصدقائه.
حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، من أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا سكوت ميللر بشأن عواقب "الحياد".
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا منفتحة على التعاون الثنائي مع الدول العربية، كما أنها لا ترى العودة إلى جامعة الدول العربية غاية في ذاتها أو أكثر أهمية من العلاقات الثنائية.
أفاد مسؤول سعودي بأن الزعيم الصيني شي جين بينغ، عرض على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية العام الماضي التوسط للمصالحة بين المملكة وإيران، ما أدّى لاتفاق إنهاء القطيعة.
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن أهالي مركز قطور بمحافظة الغربية عثروا على 25 حمارا مسلوخة.
أصدرت وزارة النقل المصرية، بيانا للرد على المزاعم التي وردت عبر أحد الفيديوهات حول "إزالة أحد الكباري حديثة الإنشاء بمدينة العلمين الجديدة" (كوبري دائري العلمين ).
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية، عن تخطي سعر كيلو اللحم البلدي 300 جنيه في مصر لأول مرة في التاريخ.
نقلت قناة ZDF عن مصدر بقيادة البحرية الألمانية أن سفينة حربية ألمانية توقفت في "مهمة سرية روتينية" بمنطقة تفجير "السيل الشمالي"، قبل أيام من العمل التخريبي الذي تعرض له.
نصح المحارب القديم في الجيش الأمريكي، نوكتيس درايفن، رفاقه بعدم الانجرار إلى النزاع الأوكراني إلى جانب قوات كييف.
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الدولار هو نقطة ضعف الولايات المتحدة، إذ مع انحسار العملة الأمريكية تفقد واشنطن مركزها المهين في العالم.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السياسة السعودية اتخذت منحى مختلفا تجاه سوريا منذ سنوات، ولم تتدخل في شؤون سوريا الداخلية كما أنها لم تدعم أيا من الفصائل.
علق الرئيس السوري بشار الأسد، على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن تواجد الجيش التركي في سوريا ليس احتلالا، متسائلا: "إن لم يكن ذلك احتلالا فماذا يكون ..هل يكون استضافة؟".
في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما سحلت جرافة عسكرية إسرائيلية الناشطة الأمريكية راشيل كوري، حين وقفت أمامها في محاولة لمنعها من هدم بيت فلسطيني في مدينة رفح بقطاع غزة.
انخفضت قيمة اليورو في الأسوق بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، بعد أن انهار سهم "كريدي سويس" في البورصات وسط مخاوف من تكرار سيناريو إفلاس "سيليكون فالي بنك" في أوروبا.
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن زيادة عدد القواعد العسكرية الروسية في الأراضي السورية، قد تكون ضرورية في المستقبل، وأكد أهمية الوجود العسكري الروسي ودوره في توازن القوى في العالم.
انتقد نائب رئيس تحرير دار أخبار اليوم، محمد مخلوف، ما يتم تداوله من قبل اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان، حول ظهور ابنة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعقد ألماس.
وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسنال الإيطالية، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
كتبت صحيفة "Daily Mail" أن نزاعا عسكريا عالميا قد يحدث بسبب غياب قنوات اتصال بين الدول الكبرى أثناء حالة الطوارئ الخطيرة.
تشير دراسات مختلفة إلى أنه يمكن إدارة مرض السكري عن طريق النظام الغذائي الذي يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.
حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة "لتردّي" الاتصالات بين موسكو وواشنطن.
حث رئيس "البنتاغون"، لويد أوستن، القوات الجوية الفضائية الروسية على ما أسماه "التحليق بأمان ومهنية" بعد حادث سقوط الطائرة الأمريكية المسيرة في البحر الأسود.
رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من جديد على توقعات العالم الهولندي، الذي حذر من وقوع زلزال قوي جديد يضرب العالم خلال الأيام القادمة.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تقترب من معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل ما بين 9 إلى 10 % من حصة مصر من المياه التي تأتي من نهر النيل سنويًا.
نشرت وزارة النقل المصرية فيديو خاصا بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حول الانقسامات في مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رغم مرور 20 عاما على سقوط نظامه.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول رفيع في البنتاغون بأن الطائرة الأمريكية المسيّرة التي سقطت في البحر الأسود اليوم، لم تكن تحمل أي أسلحة.
لا تخلو رحلات المستكشفين العظام في القرنين 15 و16 من جوانب مظلمة، إلا أن ما جرى على يد المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما، فاق في دمويته كل الحدود.
قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أوكرانيا على وشك مواجهة أحداث عسكرية خطيرة ليست لصالح كييف.
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال صعبا، في الوقت ذاته تحشد القوات الأوكرانية قواتها في مدينة تشاسوف يار القريبة.
قال الصحفي سيمور هيرش، إن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا، إذا ظهرت احتمالات واضحة لهزيمة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عناصر من "حزب الله" اللبناني يضايقون السكان في شمال إسرائيل من خلال توجيه أضواء ليزر باتجاه المنازل ومراكز الجيش.
انتقد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع قناة "RT" الدول الغربية، ووصف سياستها بالمنافقة، وأضاف أنها مبنية على الكذب لمحاولة إظهار الوجه الإنساني المزيف.
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن روسيا ربما لم تتعمّد إسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود أمس الثلاثاء.
أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كتأكيد على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، قائمة اللاعبين لخوض مباراتين ضد كل من هولندا وإيرلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.
كشفت صورة نشرها الخبير المصري المتخصص في شؤون المياه والجيولوجيا عباس شراقي، عن انخفاض مخزون المياه في سد النهضة الإثيوبي.
كشف جورج بيرو، عميل الـFBI الذي حقق مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن الأخير كان يحتقر زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
تعتزم واشنطن تزويد كييف بطائرات MQ-9 Reaper المسيّرة باهظة الثمن، فيما يؤكد الخبراء أنها ستصبح "لقمة سائغة" للدفاعات الجوية والمقاتلات الروسية.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مسألة رفع الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 التي سقطت في البحر الأسود من اختصاص الجيش الروسي.
رد نادي مانشستر يونايتد سريعا على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول زيارة نجمة هوليوود الأمريكية جوليا روبرتس، لملعب "أولد ترافورد".
أوقفت البورصات الأوروبية اليوم الأربعاء التداول ببعض أسهم البنوك، ومنها "كريدي سويس" بعد تراجعها مع تصاعد المخاوف بشأن تكرار سيناريو إفلاس "سيليكون فالي بنك" في أوروبا.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن بلاده اتفقت مع إيران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك".
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها ستطالب بردود فورية على المستوى الأوروبي، لدعم دول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية، وفق تعبيرها.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المشاركين في منطقة العمليات الخاصة إلى جانب الجيش الروسي، هم متطوعون وليسوا من قبل الحكومة السورية.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة تركز على تعظيم المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد باقتحام جميع الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج.
نشرت جريدة "واشنطن بوست" مقالا بشأن الانقسام داخل الحزب الجمهوري الأمريكي حول المساعدات لأوكرانيا.
غادر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، الرياض، عائدا إلى بلاده، عقب تلقيه نبأ تعرض نجله وعائلته لحادث سير مروع.
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن العسكريين الأمريكيين أزالوا عن بعد البرمجيات الحساسة من الطائرة المسيرة الأمريكية قبل أن سقطت في البحر الأسود، لمنع روسيا من الحصول على أسرارها.
كتب رومان تيوكافين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خطر تحويل مساحات شاسعة على الأرض إلى مناطق غير صالحة للعيش.
نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صورة ساخرة عن مستقبل المشاهد والأفلام الإباحية بوجود الذكاء الاصطناعي، بعد أن غزت الإباحية العديد من الوسائل الإعلامية.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن إمكانية عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتبطة بشروط أساسية و"إذا استوفيت فلا موعد محددا للقاء أردوغان.. قد يكون اليوم أو غدا".
التقى وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في الرياض، مؤكدين التزام بلديهما بالتعاون في إطار منظمة "أوبك +".
أقدم مسلحون على السطو على محل للصرافة في بلدة الحازمية اللبنانية، وتمكنوا من الفرار وبحوزتهم الأموال.
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بحدوث هزات أرضية قوية في مناطق إقليم كردستان العراق.
جدد ريال مدريد الإسباني فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي (1-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
قال موقع "بوليتيكو" إن الجيش الأمريكي ينقل معداته إلى ساحة المعركة ويدرب القوات الأوكرانية بوتيرة سريعة، قبل هجوم كبير ضد روسيا متوقع بحلول أواخر الربيع.
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إن الجزائر شريك مجرب وأمين يمكن الاعتماد عليه وروسيا منفتحة على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية وسيجري تدعيمها عبر معاهدة شراكة.
كشفت النجمة الأمريكية باريس هيلتون أنها "تظاهرت" بالتصويت لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها في الواقع لم تدل بصوتها له.
أكد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن أي "استخدام للأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ سيعني نهاية نظامها المعزول"، وأن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بردع العدوان".
كتبت صحيفة "Politico" أن الولايات المتحدة تصر على أنه يجب على القوات الأوكرانية أن تطلق النار بشكل أكثر دقة، وذلك من أجل إنقاذ قذائف المدفعية، وخاصة في مدينة أرتيموفسك.
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تفتح أبوابها بقوة للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أفادت قناة NTV التركية بأن اجتماع وفود روسيا وتركيا وإيران وسوريا بشأن التسوية السورية المقرر عقده اليوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية.
قال رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، الخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، إن الوجود العسكري الروسي في سوريا يجعل من الممكن درء التهديدات المتزايدة باستمرار من الناتو.
أكد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، إيمان بلاده بأهمية روابط الدين والجوار، وبسط يدها للحوار وحل الخلافات سلميا، وأنها سخّرت جهودها لخدمة قضايا العالم الإسلامي.
أسدل الستار مساء الأربعاء على مباريات الدور السادس عشر للموسم (2022-2023) من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي.
رفضت وزير الرياضة الكندية، باسكال سانت أونج، الإجابة على سؤال لماذا لا يُمنع الرياضيون الإسرائيليون من المنافسات الرياضية ، بينما يمنع الروس والبيلاروس.
أسدل الستار على منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب فوز ريال مدريد ونابولي على ليفربول وآينتراخت فرانكفورت.
عقد الجانبان المصري والبريطاني جولة مشاورات ثنائية حول الموضوعات الإفريقية وتركزت على جهود حفظ استقرار القارة، وتم استعراض رؤية مصر إزاء سد النهضة وجمود المفاوضات من جانب إثيوبيا.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء شتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خاصة في جنين.
قال مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، إن وحدات الجيش الروسي فرضت سيطرتها على المركز السكني زالزنيانسكويه وتوسع تطويقها لمدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية.
نفى مصدر في مصرف لبنان نفيا قاطعا ما تم تداوله عن أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قدم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
نجحت قوات الأمن المصرية خلال 48 ساعة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.
قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، إن الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر لم تعجب الأعداء ودفعتهم للتهجم عليها وعلى مؤسساتها، ومحاولة الإضرار بسمعتها.
تمكن رجل أعمال جزائري من سحب 10 ملايين دينار من حسابه المصرفي المحجوز، وهو في زنزانته في السجن.
نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف، مقطع فيديو عبر قناته على "تيليغرام"، متوعدا بالعثور على جنود الجيش الأوكراني الذين سخروا واعتدوا على القرآن، ومعاقبتهم جميعا على فعلهم التجديفي.
نجح الطيار البولندي لوك تشيبييلا (39 عاما) في الهبوط بطائرته على مهبط المروحيات الخاص بفندق برج العرب في دبي، في إنجاز تاريخي بمقاييس عالم الطيران.
كتبت صحيفة "Politico" أن أكثر من 100 ألف عسكري أوكراني بمن فيهم الجنود الأكثر خبرة قتلوا بالصراع في أوكرانيا.
أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية الأسبق أوليغ سوسكين أن الوضع السياسي في البلاد على حافة الانفجار الثوري، مشيرا إلى أن ذلك يرجع، بحسب رأيه، إلى اغتصاب الرئيس فلاديمير زيلينسكي للسلطة.
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة في منطقة ساكي بشبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكره رئيس الجمهورية سيرغي أكسيونوف على هواء قناة "سولوفيوف لايف تي في."
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