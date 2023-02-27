تبون وباتروشيف يبحثان في الجزائر التعاون الثنائي

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع سكرتير مجلس الأمن الروسي /نيكولاي باتروشيف/، قضايا التعاونِ الثنائي الروسي والجزائري في عدة مجالات من بينها الأمن.

وكان /باتروشيف/ قد أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري /السعيد شنقريحة/. وأكد باتروشيف في تصريحات صحفية أن التدخلات الغربية حوّلت إفريقيا والشرق الأوسط إلى واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم، مشيدا بدور الجزائر في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.