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تبون وباتروشيف يبحثان في الجزائر التعاون الثنائي

أخبار العالم العربي

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بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع سكرتير مجلس الأمن الروسي /نيكولاي باتروشيف/، قضايا التعاونِ الثنائي الروسي والجزائري في عدة مجالات من بينها الأمن.

وكان /باتروشيف/ قد أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري /السعيد شنقريحة/. وأكد باتروشيف في تصريحات صحفية أن التدخلات الغربية حوّلت إفريقيا والشرق الأوسط إلى واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم، مشيدا بدور الجزائر في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.

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