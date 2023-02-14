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فرق الإغاثة في هاتاي تنجح بإنقاذ أب وابنته من تحت الأنقاض

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نجحت فرق الإغاثة التركية في ولاية هاتاي بإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض ضمن محاولاتها لإخراج عائلةٍ مكونةٍ من سبعةِ أشخاص، رغم انقضاءِ تسعة أيام على الزلزال.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة وفاة حتى الآن، ومئة وخمسة آلاف مصاب ومليونين ومئتي ألف نازح. وأضاف الرئيس التركي أن نحو سبعة وأربعين ألف مبنى تضرر جراء الزالزال. هذا و رصدت كاميرا آرتي عمليات رفع الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش التركية، رغم تواصل محاولات العثور على عالقين تحت الأنقاض، ونقل فريق آرتي هناك حجم الدمار في المدينة.

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع