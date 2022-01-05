الكاظمي: قواتنا استلمت معسكرات البلاد كافة
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات العراقية استلمت معسكرات البلاد كافة، مشيرا إلى انتهاء الدور القتالي لقوات التحالف.
وحذر الكاظمي من تداعيات قصف معسكرات عراقية على الأمن والاستقرار في البلاد. من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني إن صاروخا سقط على معسكر النصر في بغداد دون ذكر تفاصيل أخرى.
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