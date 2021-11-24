القاهرة.. الدورة الـ3 لمهرجان العسل المصري

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العسل المصري بالقاهرة بمشاركة أكثر من مئة عارض لأنواع مختلفة من العسل، ويؤكد القائمون على المهرجان أهميته للارتقاء بجودة العسل المصري.

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