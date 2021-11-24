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القاهرة.. الدورة الـ3 لمهرجان العسل المصري

أخبار العالم العربي

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انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العسل المصري بالقاهرة بمشاركة أكثر من مئة عارض لأنواع مختلفة من العسل، ويؤكد القائمون على المهرجان أهميته للارتقاء بجودة العسل المصري.

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