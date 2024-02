أول مصرية تقيم معرضا داخل قصر تاريخي في أوروبا

في إطار البرنامج الثقافي "ِArt at the Parc"، أعلنت إدارة القصر التاريخي Parc Broekhuizen في ليرسوم بهولندا إطلاق معرض فني للفنانة التعبيرية التجريدية المصرية ريهام العدل.

ويقام المعرض تحت عنوان "رحلة"، ويستمر في الفترة من 7 أبريل إلى 25 مايو 2024. لتكون أول فنان مصري يتم استضافة معرضه من قبل هذا الصرح التاريخي.

وقالت ريهام العدل: "إنه لشرف كبير لي أن أعرض أعمالي الفنية في هذا القصر التاريخي، فمن اللحظة التي تدخل فيها من البوابات، لا يسعك إلا أن تشعر بالرهبة من جمال الهندسة المعمارية التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر، فالقصر الرئيسي أنشئ عام 1801 وكان في السابق قلعة وتصميماته الداخلية المعاصرة لا تزال تحتفظ بالطابع التراثي للمكان وتنقلك إلى زمن النبلاء الذين سكنوا فيها".

وأشارت أنيتا بوس، المديرة العامة لـ Parc Broekhuizen: "نحن متحمسون للغاية لإقامة معرض فردي لأعمال ريهام العدل الفنية وتسليط الضوء عليها كواحدة من المواهب الصاعدة في مصر في الفن التعبيري التجريدي المعاصر، ونسعى باستمرار للجمع بين الفن وتراثنا والتصميمات المعاصرة وفن الطهي والطبيعة الرائعة التي تحيط بنا، فأعمال ريهام العدل الفنية بالتأكيد ستمثل قيمة مضافة".

أما إيرين شرودر، سفيرة الثقافة في Parc Broekhuizen فقالت: "معرض ريهام العدل القادم يشبه شخصيتها ورحلتها في الحياة - زاهي وجريء ومؤثر ومغامر - يأخذ المتفرج في رحلة مثيرة ترتقي به إلى مستوى احتفالي وروحي"، وأضافت أن البرنامجين الثقافيين: "Sculptures at the Parc" و"Art at the Parc" يقيمان معارض تضم عددا من أكثر الفنانين إلهاما وشهرة في العالم.



وتعد ريهام العدل فنانة تعبيرية تجريدية مصرية تقيم في أمستردام بهولندا منذ عام 2020، تأثرت بنشأتها في شمال إفريقيا بين مصر والمغرب بالإضافة إلى زياراتها للعديد من البلدان حول العالم، منها رحلات في أمريكا الجنوبية وغابات الأمازون المطيرة المهيبة. يشع فن ريهام العدل بالحيوية والجرأة وفيض من الألوان، مستوحى من تجربتها الحياتية الفريدة ورحلة نمو وتحول شخصية. تمثل أعمالها الفنية مزيجا متناغما من العناصر التجريدية والتصويرية والسردية، مما يستدعي تفسيرات متنوعة عند الناظرين لها.

ويعد "Art at the Parc" برنامجا ثقافيا ومعرضا فنيا يقدم كل 6-8 أسابيع أعمالا فنية لفنانين معروفين تجذب الزوار وجامعي الأعمال الفنية إلى Landgoed Parc Broekhuizen. يشعرك كل موقع في المكان سواء في حدائقه الخضراء أو داخل القصر الرئيسي أو الـCoach House أو Bistro LOF بالإلهام. هناك الكثير مما يثير الإعجاب والإلهام من سحر تاريخي إلى جمال معاصر.

