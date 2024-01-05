مصرع الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة بمنطقة الكاريبي

أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية مصرع الممثل الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة خاصة صغيرة شرقي الكاريبي.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع أمس الخميس غربي جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.

وحددت الشرطة هوية الصغيرتين وهما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر(12 عاما)، لافتة إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.

في حين أنه لم يتضح بعد سبب الحادث.

وأشارت السلطات إلى أن صيادين وغواصين في المنطقة توجهوا إلى موقع الحادث للمساعدة، بينما توجهت قوات خفر سواحل سانت فينسنت والغرينادين أيضا للمنطقة.

وتابعت الشرطة: "الأعمال الإيثارية والشجاعة للصيادين والغواصين موضع تقدير كبير".

يذكر أن أوليفر كان قد شارك في العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية، ومنها فيلم "سبيد ريسر" في عام 2008، و"ذا غود جيرمان" في عام 2006 الذي شارك فيه أيضا جورج كلوني وكيت بلانشيت.

المصدر: "أ ب"