وفاة الممثل والمخرج الأمريكي الشهير تريت ويليامز في حادث أليم

نعت وسائل إعلام أمريكية الممثل والمخرج الشهير، تريت ويليامز الذي فارق الحياة إثر حادث سير أليم.

وتبعا لصحيفة ديلي ميل فإن الممثل تعرض لحادث سير أليم إذ اصطدمت سيارة رباعية الدفع بالدراجة النارية التي كان يقودها، ووقع الحادث بالقرب من دورست بولاية فيرمونت، وتم نقل الممثل بمروحية إلى المشفى لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

إقرأ المزيد

ولد ريتشارد تريت ويليامز المعروف بـ"تريت ويليامز" في الأول من ديسمبر 1951، وعمل كممثل تلفزيوني، وكاتب للأطفال، وممثل مسرحي، ومخرج، ومنتج أفلام، وفاز بالعديد من الجوائز المهمة في مجال التمثيل والفن كجوائز غولدن غلوب، ومن أبرز أفلامه "الشعر" عام 1979.

طبع ويليامز في ذاكرة الجمهور من خلال العديد من الأعمال التلفزيونية مثل : Prince of the City، و Once Upon a Time in America، و Hours.

المصدر: لايف. رو