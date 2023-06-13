العثور على لوحة فنية سرقت قبل أكثر من 60 عاما

وفقا لريتشارد برونزويك، الضابط في قسم الشرطة الهولندية المتخصص في جرائم مجال الفن، إن الرجل الذي عرض اللوحة للبيع بالمزاد يشتري اللوحات والأعمال الفنية من المنازل التي توفى اصحابها

اللوحة للرسام الإيطالي غاليانسو كامبي كانت قد سرقت من متحف

Civico Ala Ponzone قبل أكثر من 60 عاما.

وتشير Telegraaf إلى أنه عثر على اللوحة الفنية l’Interno Benedicente التي رسمها غاليانسو كامبي (1475-1536) معروضة للبيع في مزاد علني بهولندا، بقيمة 5000 يورو ، وقد تمكن أحد الزوار من التعرف عليها واستدعى الشرطة فورا.

ويقول: "أتضح أن اللوحة كانت بحوزته منذ فترة، ولكنه لم يتذكر من أين أشتراها".

ويضيف: المهم عثرنا على اللوحة. وتحقق الشرطة حاليا في كيفية ظهور اللوحة في هولندا، وسوف تعاد إلى متحف مدينة كريمونا الإيطالية الذي سرقت منه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"