سنخسر القضية.. زاهي حواس يعلق على أزمة فيلم أنتجته "نتفليكس" يسيء للمصريين (فيديو)

علق عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، على إحالة قضية نتفليكس بشأن تشويه صورة الملكة كليوباترا لهيئة المفوضين بمجلس الدولة وطلب تعويضا ماليا بقيمة ملياري دولار.

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وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" إن "المحطات مثل نتفليكس عالمية ديمقراطية بتنزل الحاجات الحلوة والوحشة، وبالمنصة بتعمل أفلام مع كل الممثلين المصريين".

وأضاف "هي عملت فيلم كليوباترا وهاجمناه.. نعمل احنا فيلم تاني عن كليوباترا ويهنزلوه عندهم، وانا نازل ليا فيلم 90 دقيقة على نفس المنصة على أعلى مستوى وأكبر دعاية لمصر".

وأردف: "مينفعش نعمل قضية ضد منصة نتفليكس لأننا هنخسرها بكل تأكيد لأن هما من حقهم ينزلوا طالما من باب حرية الرأي، واحنا نقدر نعمل فيلم نغطي على كل اللى عملوه.. إنما قضيتنا ضدهم مش هنكسبها".

ولفت قائلا "من سنتين عملت مع منصة نتفليكس أنا ومصطفى وزيري عن الاكتشافات الأثرية في سقارة والفيلم ترجم لـ129 لغة وسيعرض قريبا.. هما بيعرضوا كل الأعمال".

وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نتفليكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم لتزييفه الحقائق، لجلسة 1 أكتوبر لإضافة طلبات جديدة والاستعلام من هيئة الإعلام ووزير الاتصالات، وإضافة خصوم جديدة، لوقف البث وحجبه عن مصر من الجهة المنوط بها، والنظر في طلبات الدعوى.

وطالبت الدعوى، منصة نتفليكس وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية للحكومة والشعب المصري نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب إنتاج هذا الفيلم.

وقالت الدعوى إن الفيلم يضم مغالطات تاريخية فادحة ويشكل اعتداء صارخا على تراث مصر الحضاري والثقافي وينطوي على تزييف للحقائق الثابتة وتزويرا لمطلع التاريخ المصري.

وأضافت الدعوى أن الفيلم يشكل غزوا ثقافيا وإعلاميا خارجيا على التراث الثقافي والحضاري المصري، تشنه الدول الاستعمارية باعتباره إحدى قواها الناعمة في تحقيق نفوذها وأهدافها في سرقة التراث الثقافي والحضاري من أجل طمث الهوية وتزييف التاريخ.

المصدر: "القاهرة 24" المصري