المنتج المصري محسن جابر غاضب بسبب "تجربة عبدالحليم حافظ"

هاجم المنتج المصري محسن جابر، الفنان عمرو مصطفى، بسبب إعلان الأخير استخدامه الذكاء الاصطناعي في إنتاج أغاني بأصوات مطربي الزمن الجميل.

وخلال لقائه في برنامج "Arab Wood" على قناة "روتانا"، توجه محسن جابر للفنان عمرو مصطفى بالقول: "مش دول اللي يتجرب فيهم، عايز تجرب ما تكتشف واعمل صوت جديد وتسميه، عبد الحليم مش فأر تجارب، عبد الحليم قمة".

وأردف محسن جابر: "جرب على حاجة متضرش ولما تنجح هنصقفلك ويمكن نقتنع وتدخل في أصوات القمم إنما لو عملت تجربة والذكاء الاصطناعي معرفش يؤدي..الجيل الجديد هيقول إيه؟ هو ده عبد الحليم اللي كنتو بتصقفوله؟".

جدير بالذكر أن الخلاف بين الفنان والملحن عمرو مصطفى والمنتج محسن جابر، اندلع عندما أعلن عمرو استعداده لطرح أغنية افتكرلك إيه بصوت كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، مستعينا بالذكاء الاصطناعي، فيما اعترض المنتج محسن جابر، على تجربة عمرو مصطفى، ويتوعد له بالمقاضاة في حين لم يسحب ذلك المشروع، لأنه يمتلك جميع الحقوق الملكية للراحلة أم كلثوم.

في حين رد عمرو مصطفى حينها بأنه لا يملك حقوق أغنية "افتكرلك إيه"، كما أنه يستعين بالذكاء الاصطناعي وسيشير في الأغنية إلى أن الذكاء الاصطناعي مَن أدى الأغنية وليست الراحلة أم كلثوم.

ويوم الاثنين، طرح عمرو مصطفى أغنية "افتكرلك إيه" بصوت الفنانة مي فاروق، لتكون أولى الأغاني التي يطرحها عمرو مصطفى في مشروعه إحياء التراث.

المصدر: "القاهرة 24"