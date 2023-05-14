المغنية السويدية لورين تفوز بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية

فازت المغنية السويدية لورين فجر اليوم الأحد، بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية، التي أقيمت ببريطانيا وتعتبر أكبر حدث غير رياضي تتم متابعته في أوروبا.

وفازت السويد بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية بعد أن تمكنت المغنية السويدية لورين من التفوق على 25 منافسا في ختام المسابقة الموسيقية الأكبر في العالم والتي أقيمت نسختها هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا.

وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا عن أغنية "تاتو" في ليفربول أول امرأة تحقق هذا الانجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الايرلندي جوني لوغان في الثمانينيات.

المصدر: "فرانس برس"