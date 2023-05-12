Netflix تطلق "وثائقيا" عن حياة البطل العالمي أرنولد شوارزنيجر

بدأت Netflix بالترويج لفيلم وثائقي من 3 أجزاء يتناول قصة حياة البطل العالمي الشهير أرنولد شوارزنيجر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الفيلم الوثائقي الذي سيبدأ بثه على Netflix في 7 يونيو القادم سيحكي قصة حياة لاعب كمال الأجسام الشهير، وعن شغفه بالرياضة، وكذلك تاريخه الفني في مجال التمثيل، وعن قصة عمله كحاكم لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وستظهر فيه عدة إطارات أرشيفية من حياة هذا الشخص الشهير.

وسيتحدث شوارزنيجر في الفيلم عن طفولته وعلاقته بوالديه، كما سيتطرق لقصة انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1968، وعن التفاصيل الصعبة التي عاشها هناك خلال السنوات الأولى عندما تواجد على الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني.

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وفي المقطع الدعائي الذي نشرته Netflix للفيلم أشار شوارزنيجر إلى "أنه طمح دائما تحقيق المستحيل، لكن هذا المسار قاده ليس إلى الانتصارات فقط ، ولكن إلى الهزائم المريرة، وأن الناس سيتذكرونه في نجاحاته وفي إخفاقاته".

المصدر: daily.afisha.ru