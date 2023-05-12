 
مباشر

Netflix تطلق "وثائقيا" عن حياة البطل العالمي أرنولد شوارزنيجر

الثقافة والفن

Netflix تطلق
Sputnik ekaterina chesnokova
أرنولد شوارزنيجر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaik

بدأت Netflix بالترويج لفيلم وثائقي من 3 أجزاء يتناول قصة حياة البطل العالمي الشهير أرنولد شوارزنيجر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الفيلم الوثائقي الذي سيبدأ بثه على Netflix في 7 يونيو القادم سيحكي قصة حياة لاعب كمال الأجسام الشهير، وعن شغفه بالرياضة، وكذلك تاريخه الفني في مجال التمثيل، وعن قصة عمله كحاكم لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وستظهر فيه عدة إطارات أرشيفية من حياة هذا الشخص الشهير.

وسيتحدث شوارزنيجر في الفيلم عن طفولته وعلاقته بوالديه، كما سيتطرق لقصة انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1968، وعن التفاصيل الصعبة التي عاشها هناك خلال السنوات الأولى عندما تواجد على الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني.

إقرأ المزيد
ستيفن سيغال يعلن التحضير لفيلم وثائقي حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
ستيفن سيغال يعلن التحضير لفيلم وثائقي حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وفي المقطع الدعائي الذي نشرته Netflix للفيلم أشار شوارزنيجر إلى "أنه طمح دائما تحقيق المستحيل، لكن هذا المسار قاده ليس إلى الانتصارات فقط ، ولكن إلى الهزائم المريرة، وأن الناس سيتذكرونه في نجاحاته وفي إخفاقاته".

المصدر: daily.afisha.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا