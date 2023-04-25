فيلم روسي عن لقاء متخيل بين 5 شخصيات عالمية بينهم هتلر وستالين يغزو دور السينما اليابانية

تعرض 13 دارا للسينما في اليابان الفيلم الروسي "حكاية" من إخراج ألكسندر سوكوروف.

جاء ذلك في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني شركة Pandora التي تولت عرض الفيلم في اليابان. وسيعرض الفيلم بصورة خاصة في طوكيو وكيوتو وأوساكا وميادزاكي الجنوبية الغربية.

يذكر أن فيلم "حكاية" من إخراج ألكسندر سوكوروف عرض لأول مرة في أكتوبر عام 2022 في إطار مهرجان "طوكيو" السينمائي الدولي.

ويطرح الفيلم القضايا المتعلقة بدور الشخصية ومسؤولية الزعماء السياسيين أمام مواطنيهم.

ويقدّم هذا الفيلم المصور بالأسود والأبيض صورا لجوزيف ستالين وونستون تشرتشل وأدولف هتلر وبنيتو موسوليني ونابوليون بونابرت تم بناؤها على أساس لقطات مقتبسة من الأرشيف السينمائي وباستخدام الوسائل التقنية للرسوم المتحركة. ويتواصل هؤلاء الشخصيات ويجادلون ويطرحون آراءهم ويفكّرون في سيرهم وفي ما أرادوه وما توصلوا إليه.

المصدر: تاس