مصر.. قرار بوقف عرض فيلم هيفاء وهبي في عيد الفطر بسبب صورة

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، حكما لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس، للفنانة هيفاء وهبي المقرر عرضه في عيد الفطر لحين حذف مشاهده من العمل.

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ومن جانبه، أصدر المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيا أكد فيه حصوله على حكم قضائي بمنع عرض فيلم رمسيس باريس، مشيرا إلى أنه سيقوم بإرسال صورة من هذا الحكم للرقابة العامة على المصنفات الفنية لوقف الترخيص الصادر بعرض الفيلم.

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وقالت حيثيات الحكم، إن المتظلم حضر بوكيل عنه محام وقدم ست حوافظ مستندات بأنه يرفض عرض صورته في فيلم من رمسيس إلى باريس، التي تنتجه الشركة المتظلم ضدها، وأنه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حاليا.

المصدر: القاهرة 24