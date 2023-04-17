أطفال نازحون من دونباس يشاهدون فيلم "التحدي" في الكرملين

زار الأطفال اللاجئون من دونباس قصر الكرملين حيث شاهدوا فيلم "التحدي" الفضائي السينمائي الفريد.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وأشار الناطق إلى أن الأطفال استطاعوا التواصل مع رائدي الفضاء، أنطون شكابليروف وبيتر دوبوف، كما التقطوا صورا فوتوغرافية تذكارية. ونال كل المشاركين في البعثة هدايا تذكارية مكرسة ليوم الفضاء الدولي.

يذكر أن "التحدي" هو أول فيلم تم تصويره في الفضاء، وبالتحديد على متن المحطة الفضائية الدولية، ولهذا الغرض أطلقت في 5 أكتوبر عام 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة "سويوز – 19"برائد الفضاء أنطون شباكليروف والممثلة، يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكوعلى متنها.

وشارك في تصوير الفيلم كذلك رائدا الفضاء بيوتر دوبوف وكليم شيبينكو. وعاد نوفيتسكي، بيريسيلد وشيبينكو في 17 أكتوبر 2021 إلى الأرض على متن مركبة "غاغارين" ( سويوز – إم إس – 18)، أما رائدا الفضاء شكابليروف ودوبروف فعادا إلى الأرض في 30 مارس عام 2022.

المصدر: تاس