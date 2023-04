مخرج أمريكي شهير يعلن اعتزاله بعد انتهاء فيلمه الأخير The Movie Critic

قال المخرج الأمريكي المشهور، كوينتين تارانتينو، إنه يعمل على إخراج فيلمه الأخير.

اعترف المخرج الأمريكي المشهور، كوينتين تارانتينو بأنه يعمل على تصوير فيلمه الأخير كمخرج. وأدلى بتصريح في مقابلة مع صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية نشرت الثلاثاء 11 أبريل.

عندما سئل عما إذا كان فيلم The Movie Critic ("الناقد السينمائي") آخر فيلم يُخرجه ، قال تارانتينو: "نعم، إنني لم أعد متحمسا لإخراج المزيد من الأفلام بعد الآن. فماذا تعني السينما اليوم؟ هل هي ما تراه على شاشة التلفزيون؟ أو هل هي ما تراه على شاشة السينما؟ وكم سيظل الفيلم في دار السينما؟ - أسبوعين؟ وبعد ذلك يتم إرساله مباشرة إلى المنصات الإلكترونية".

ومضى قائلا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث مع فيلم "الناقد السينمائي"، وأضاف أنه قدّم نسخة موسعة على شكل حلقة من فيلمه The Hateful Eight لمنصة Netflix الإلكترونية، وقال أيضا إنه يخطط لعمل شيء آخر للتلفزيون، على شكل نوع من البرامج يمكن تحويله إلى مسلسل تلفزيوني.

وأوضح المخرج: "لكن هذا شيء لا علاقة له بالسينما. وبالإضافة إلى ذلك، أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي".

يذكر أن تارانتينو ذاع صيته عام 1994 بعد إخراج فيلم "Pulp Fiction" (المادة الجنائية للقراءة)، الذي كتب السيناريو له أيضا. وحصد هذا الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 8 ملايين دولار، أرباحا قدرها 100 مليون دولار، وحصل على الجائزة الرئيسية في مهرجان "كان" السينمائي، وجائزة "أوسكار" للسيناريوهات، وعدد من الجوائز لقاء تصوير الأفلام الأخرى.

وتتضمن أعمال تارانتينو السينمائية أفلاما مثل Reservoir Dogs (1992) ، و Jackie Brown (1997) ، و Once Upon a Time in ... Hollywood (2019) وغيرها.

المصدر: تاس