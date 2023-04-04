"رجل دين فاسد ومهووس بالجنس" يشعل غضب السودانيين في رمضان! (فيديو)

أثار مسلسل "ود المك" الذي يعرض عبر قناتين سودانيتين محليتين خلال شهر رمضان، غضبا وجدلا في البلاد، حيث يناقش حزمة من القضايا الاجتماعية المسكوت عنها، إلى جانب السياسة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بالحديث عن المسلسل، الذي أثار انقساما بين من يشيد بجرأته في نزع القدسية عن "شخصيات موجودة في المجتمع السوداني"، وبين منتقدين اتهموا العاملين "بتشويه صورة رجال الدين" وطالبوا بإيقاف عرضه.

وحظيت شخصية "الشيخ رفاعي" بحصة الأسد من الانتقادات التي وجهت للمسلسل، إذ تحكي قصة شيخ فاسد يقبل الرشاوى، مندفع تجاه متع الدنيا، ولا يتوانى عن التشهير بجيرانه لدى اعتلائه منبر الخطبة، إضافة إلى كونه شديد البخل.

ووصلت حملات النقد العنيفة لحد المطالبة بإيقاف المسلسل، وأثار اعتذار المنتج عن بث الحلقة التاسعة، يوم الجمعة، مخاوف المتابعين من أن تؤدي الضغوط إلى تعطيل بث الحلقات المتبقية.

لكن المديرة العامة لقناة "البلد" الفضائية السودانية، أوضحت لاحقا أن قرار عدم بث المسلسل جاء استجابة لمخرج العمل، الذي أشار إلى عدم جاهزية الحلقة.

ومسلسل "ود المك" من تأليف وإخراج هيثم الأمين، وبطولة مصعب عمر وأحمد البكري وصلاح أحمد علي وسلافة مكي وأوسو.

المصدر: RT