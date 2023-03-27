رستم مسافر يرد على منتقدي مسلسل "الملك والمهرج"

رد المخرج الروسي من أصول عراقية رستم مسافر على منتقدي مسلسله الصادر حديثا على المنصات الروسية "الملك والمهرج" بأن المسلسل جسد صورة ميخائيل غورشينيف بتنوع وعمق شديدين.

جاء ذلك بعد أن صرحت أولغا غورشينيفا، زوجة مغني الروك، ميخائيل غورشينيف، بأن المسلسل "يشوه صورة زوجها الراحل"، وأن المشروع برمته يشوه ذاكرة المغني الشهير.

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من جانبه صرح رستم مسافر لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" بأنه "على العكس، فإن غورشينيف كان شديد التنوع والعمق، وكانت شخصية درامية ومؤثرة"، وتابع مسافر بأن هناك فرق بين الحقيقة الواقعية في الحياة، والحقيقة السينمائية على شاشة السينما أو التلفزيون، والأخيرة أهم.

وأضاف مسافر أنه لم يلتق بغورشينيف، لكنه يعتقد أنه جسد صورته في المسلسل بكل صدق، أما فيما يتعلق بعلاقة غورشينيف بالمخدرات، قال المخرج إنه "كان من المستحيل عدم إظهار إدمانه للمخدرات"، وتابع: "بالطبع حاولنا قدر الإمكان إضفاء روحا رومانسية على تلك الجزئية قدر المستطاع. وصدقوني، لقد حاولنا تبييض الأمر كثيرا".

وكانت أولغا غورشينيفا قد كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجها "تحول إلى بطل شرير، وصورته بدت وكأن نقاط الضعف كان مبالغ فيها بشكل خاص".

وكان العرض الأول لمسلسل "الملك والمهرج" قد بدأ مطلع شهر مارس الجاري، ويحكي قصة أشهر فرقة روك "مرعب" Horror Rock سوفيتية روسية أنشأت عام 1988، توالت المقالات النقدية التي تكشف عن أوجه التجديد التي استطاع مسافر أن يطرحها بعمله الروائي والوثائقي في نفس الوقت، فالمسلسل، وعلى الرغم من أنه يطرح سيرة ذاتية، تستند إلى حقائق ومعلومات وتواريخ وبيانات، إلا أنه يبحر في اتجاه آخر "خيالي" واضح، حيث لا يتواصل بطل المسلسل ميخائيل غورشينيف فقط على نحو دوري مع المخلوقات الخيالية التي ينسجها خياله المنغمس في تهيؤات الكحول والمخدرات، لكنه يتماشى كذلك مع صديقه وزميله أندريه كنيازيف في قصة موازية ومغامرة رائعة من خلال العالم الخيالي الذي ينسجه مسافر.

المصدر: RT