أول تعليق من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إلزامها بدفع 5 ملايين جنيه

حسمت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جولات النزاع بين شركة "روتانا" والمطربة شيرين عبد الوهاب، وحكمت بإلزام الفنانة بدفع 5 ملايين جنيه لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

وقال حسام لطفي محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـ"مصراوي"، إن الحكم صدر بإلزام شيرين بسداد 5 ملايين جنيه لصالح الشركة و5 ملايين أخرى على الشركة التي تولت مهام المنتج المنفذ، وكذلك شركة "بيسمنت ريكوردز" التي طرحت بدون إذن أغاني تخص شركة روتانا".

وأضاف "عقب وصول صيغة الحكم، نستعد لتقديم طلب الاستئناف، مدعوما بالمستندات التي تؤكد عدم إخلال المطربة بالتعاقد".

وطالبت شركة روتانا في الدعوى بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

وتعاقدت شيرين مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.

المصدر: "مصراوي"