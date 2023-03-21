حضارة مصر تجذب عشرات الروس في سان بطرسبورغ (صور)

جذب عالم المصريات الروسي الشهير فيكتور سولكين، عشرات الحضور في مدينة سان بطرسبورغ الروسية خلال محاضرة ألقاها عن الحضارة المصرية.

وتحدث عالم المصريات الروسي الشهير فيكتور سولكين، عن اللجوء لأعمال تخريبية في مصر خلال القرن الـ19 لسرقة كنوزها.

وألقى العالم الروسي الشهير محاضرة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حول تاريخ وثقافة مصر القديمة، تحدث فيها عن أهمية الحفاظ على تراث الحضارة المصرية، وحول الأساليب التخريبية التي كانت تستخدم أحيانا لاستخراج الآثار في القرن التاسع عشر.

كما تحدث الخبير عن تطور علم المصريات اليوم وكيف يقاتل العلماء من مختلف البلدان لضمان هزيمة الآثار المصرية للوقت.

أقيمت المحاضرة في أكاديمية إيلينا أوبرازتسوفا الدولية بدعم من نادي المثقفين الشهير سيرجي كوبريانوف المتخصص بدراسة فنون وتقاليد شعوب الشرق، وحضر المحاضرة أكثر من 250 شخصا حاضرين في القاعة، وانضم أكثر من 400 آخرين إلى المحاضرة عبر الإنترنت.

ترك المشاركون في الاجتماع الكثير من ردود الفعل الحماسية حول المحاضرة، حيث أنه لطالما أثارت الثقافة المصرية اهتماما صادقا بين أوسع دائرة من الناس في روسيا.

المصدر: RT