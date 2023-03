وفاة أحد أشهر ممثلي أفلام "هاري بوتر" و"حرب النجوم"

أعلنت وسائل إعلام نبأ وفاة الممثل البريطاني الشهير، بول غرانت عن عمر يناهز الـ 57 سنة.

وقالت صوفي غرانت، ابنة الممثل لقناة سكاي نيوز: "كان أبي معروفا ومحبوبا بسبب أعماله.. غادرنا مبكرا جدا".

ويوم الخميس الماضي كان بول غرانت قد فقد الوعي بالقرب من محطة King's Cross في لندن وتم نقله إلى المستشفى، وفي وقت لاحق أعلن الأطباء "موت دماغه".

وأشارت "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة The Sun بأن الأطباء وبعد موت الدماغ قرروا فصل الممثل عن أجهزة الإنعاش في 19 مارس الجاري، فيما لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة بدقة.

اشتهر غرانت في العديد من الأعمال في مجال السينما، وشارك في أفلام "حرب النجوم" و"هاري بوتر"، ولعب دور إيوك في فيلم Return of the Jedi ، والعفريت فيHarry Potter and the Philosopher's Stone ، كما ظهر في أفلام أخرى مثل: Legend، Labyrinth، Willow وThe Dead.

المصدر: نوفوستي