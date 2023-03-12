فيلم الرعب "سكريم 6" يكتسح شباك التذاكر بـ44.5 مليون دولار

تصدر فيلم "سكريم 6" شباك التذاكر بعطلة نهاية أسبوع جوائز الأوسكار، وحقق 44.5 مليون دولار في مبيعات أمريكا الشمالية وفقا لتقديرات شركات التوزيع اليوم الأحد.

وبذلك، يكون هذا الفيلم الذي تنتجه شركتي "باراماونت بكتشرز" و"سبايغلاس ميديا غروب"، قد تجاوز التوقعات السابقة، متفوقا بسهولة على أنجح فيلم في السلسلة وهو "سكريم 2" والذي حصد 32 مليون دولار عند افتتاحه في عام 1997.

ويأتي الظهور الأول القوي للفيلم، في الوقت الذي يستعد فيه نجوم هوليوود للتجمع في حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، وكان تذكيرا آخر لأفلام الرعب التي أصبحت أحد الأشياء القليلة في الصناعة التي تحقق نجاحات شبة مؤكدة في شباك التذاكر.

وفي الجزء الجديد، تعود النجمة كورتني كوكس في دور المراسلة غايل ويذرز، وكذلك هايدن بانيتيير، النجم المخضرم من سكريم 4. لكنه أول فيلم في السلسلة تغيب عنه النجمة نيف كامبل.

المصدر: أ ب