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وثائقي فرنسي يحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي (صور)

الثقافة والفن

وثائقي فرنسي يحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي (صور)
Globallookpress
مهرجان برلين السينمائي
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اختتم مهرجان برلين السينمائي مساء يوم السبت، فعاليات النسخة 73 بحفل إعلان الجوائز.

وحصل الفيلم الوثائقي الفرنسي "على آدمانت" من إخراج نيكولاس فيليبرت، على جائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي لهذا العام.

ويأخذ الفيلم المشاهدين إلى بارجة في نهر السين في باريس والتي تعمل كمركز عائم للرعاية النهارية للبالغين الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وقال فيليبرت بعد الإعلان عن الجائزة إنه حاول في الفيلم إعطاء صورة مغايرة عن المصابين بمرض عقلي وجعل المشاهدين يرون "ما يوحدنا أكثر ما يفرقنا".

وحصد فيلم "حريق" إخراج كريستيان بيتزولد، جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم.

المصدر: أ ب

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