وثائقي فرنسي يحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي (صور)

اختتم مهرجان برلين السينمائي مساء يوم السبت، فعاليات النسخة 73 بحفل إعلان الجوائز.

وحصل الفيلم الوثائقي الفرنسي "على آدمانت" من إخراج نيكولاس فيليبرت، على جائزة أفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي لهذا العام.

ويأخذ الفيلم المشاهدين إلى بارجة في نهر السين في باريس والتي تعمل كمركز عائم للرعاية النهارية للبالغين الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

وقال فيليبرت بعد الإعلان عن الجائزة إنه حاول في الفيلم إعطاء صورة مغايرة عن المصابين بمرض عقلي وجعل المشاهدين يرون "ما يوحدنا أكثر ما يفرقنا".

Our winners of the 2023 Golden Bear for Best Film, director Nicolas Philibert with the statue for "On the Adamant" (Sur l'Adamant), produced by Céline Loiseau, Gilles Sacuto, and Miléna Poylo.



Once again: Big applause and congratulations!#Berlinale#Berlinale2023#GoldenBearpic.twitter.com/1TE0fcxV1l — Berlinale (@berlinale) February 25, 2023

وحصد فيلم "حريق" إخراج كريستيان بيتزولد، جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم.

المصدر: أ ب