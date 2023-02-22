بشكيريا.. تدشين نصب تذكاري شبيه بالنصب الذي تم الاعتداء عليه العام الماضي في إستونيا

دشّن في جمهورية (بشكيريا) الروسية مؤخرا نصب "المحارب المحرر" الذي يشبه النصب الذي تم الاعتداء عليه العام الماضي في العاصمة الإستونية تالين.

وقد أقيم النصب الجديد في باحة إحدى المدارس في قرية بايماك في باشكيريا، وعمل على نحته الفنان والنحات الروسي، سيرغي يولكين، وحضر حفل تدشينه نائب رئيس جمهورية بشكيريا، إسكندر أحمد-والييف، وعدد من والشخصيات السياسية وممثلون عن المؤسسات الاجتماعية والثقافية الروسية.

RT

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ويعتبر النصب الجديد نسخة عن نصب "المحارب المحرر" أو ما يسمى بالـ "جندي البرونزي" الذي نصب في عاصمة إستونيا تالين عام 1947، ووضع بجانب المقبرة الجماعية التي ضمت رفات 13 ضابطا سوفيتيا ساهموا في تحرير تالين من الغزاة النازيين خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

والعام الماضي قام مجهولون بالاعتداء على النصب المذكور في تالين، وحاولوا كسر أجزاء منه.

المصدر: وكالات روسية