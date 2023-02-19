السلطات الجزائرية تصدر قرارا بمنع بث الأغاني "المبتذلة" والرخيصة

أصدرت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، قرارا عاجلا بخصوص بث الأغاني التي وصفها بـ"المبتذلة" في البلاد.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، نشرت الوزارة تعميما قالت فيه إنه تقرر منع برمجة وبث الأغاني المبتذلة في الفعاليات الثقافية.

وأوضحت أن هذا القرار يرجع إلى ظاهرة انتشار التجاوزات اللاأخلاقية في كلمات بعض الأغاني الجزائرية المسجلة والمذاعة بعشوائية، معتبرة أن هذه الأغنيات مضللة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب والأجيال الناشئة، وتعمل على نشر الابتذال والانحراف وما إلى ذلك من آفات تشجع على التحريض على تعاطي المخدرات والهجرة غير الشرعية التي أصبحت بوابة الموت.

وأهابت وزارة الثقافة الجزائرية بكل المسؤولين في قطاع الثقافة والفنون بعدم برمجة وبث ونشر هذه الأغاني في الفعاليات الثقافية، بهدف وقف هذا الانفلات والحد من انتشاره في أواسط النشء والشباب، مشددة على حتمية التنفيذ الفوري لها القرار، مؤكّدةً اتخاذ إجراءات ضد كل من يخالف هذا التعميم.

وبينت أن الهدف من قرارها هو حماية هذه الشريحة أولا، وحرصا على الارتقاء بالذوق الفني وحمايته من التشويه والتضليل، وللدفع بشباب الجزائر نحو المواطنة الراشدة وخدمة البلاد.

المصدر: RT