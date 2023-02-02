اختتام المهرجان السينمائي لدول منظمة شنغهاي للتعاون

انتهت الثلاثاء 31 يناير في مومباي الهندية أعمال المهرجان السينمائي للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال عضو لجنة التحكيم للمهرجان والصحفي الروسي والخبير السينمائي، إيفان كودريافتسيف إن المهرجان قدّم صورة أكثر كمالا للعالم، مقارنة بغالبية المهرجانات السينمائية الدولية، وذلك بفضل شدة تنوع المواضيع التي تطرحها أفلامه والتي تمثل 44% من سكان العالم.

وأضاف أنه غالبا ما تبقى المشاكل التي تهم هذا الجزء الكبير من العالم على هامش المهرجانات العالمية.

وأبرز كودريافتسيف بضعة أفلام قد أثارت اهتمام لجنة التحكيم والمشاهدين، وبينها فيلم "لا تدفنوني بدون إيفان" من إخراج ليوبوف بوريسوفا الفنانة الروسية التي تمثل جمهورية توفا الروسية بجنوب سيبيريا. وقد أعجبت القصة التي روتها المخرجة الروسية في فيلمها أعضاء لجنة التحكيم كلهم الذين منحوا الفيلم الروسي جائزة خاصة.

وقال كودريافتسيف إن الجائزة الكبرى للمهرجان نالها فيلم "غودافاري" الهندي الذي تم تصويره بلغة ماراتخي المحلية من إخراج ناخيل ماخاجانا. ويطرح الفيلم مشاكل التنمية الاقتصادية والحفاظ على التقاليد. ويروي الفيلم قصة مالك قطعة أرض واقعة على ضفة نهر غودافاري الذي يعتبره الهنود نهرا مقدسا.

المصدر: تاس