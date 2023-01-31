محكمة مصرية تقضي لصالح عمرو أديب ضد محمد رمضان في تهمة السب والقذف

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألزمت المحكمة أيضا رمضان بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا، كما قضت برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.

وجاء الحكم في قضية عمرو أديب ومحمد رمضان بعد أحالت جهات التحقيق في أكتوبر الماضي، العرائض المقدمة من أديب ضد رمضان بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة اليوم 30 يناير 2023 للحكم.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام رمضان تعمده إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المصدر: القاهرة 24