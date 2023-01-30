البحرين.. الزميل خالد الرشد يحاضر في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة

أعلن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث أنه سيستضيف اليوم الاثنين الإعلامي الروسي الزميل خالد الرشد، في محاضرة عنوانها (حروب الاستدراج.. تاريخ الصراع).

وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن المحاضرة ستعقد اليوم الاثنين 30 يناير 2023، تمام الساعة الثامنة مساء في مقر المركز، ضمن فعاليات الموسم الثقافي (قف على ناصية الحلم وقاتل).

وسيحاضر الإعلامي الروسي خلال مشاركته عن وسائل الحروب وتطور مستوياتها وأبعادها المختلفة على التاريخ البشري.

والإعلامي خالد الرشد من مواليد مدينة موسكو، وهو مقدم ومعد برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة RT. تخرج من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية سنة 2002، وفي 2004 حصل على شهادة الماجستير. شغل عدة مناصب في المؤسسات الإعلامية في روسيا وخارجها.

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وكان الرشد قد أطلق العام الماضي كتابا عنوانه "رحلة في الذاكرة"، عرض فيه لبعض أبرز الشهادات والوثائق التي عرضت في برنامجه على قناة RT، ووقع هذا الكتاب خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت في نوفمبر الماضي بأبو ظبي.

المصدر: وكالات عربية+RT