أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تعيش بدون ثقافة عالمية، على عكس الغرب الذي "يلغي" إرث بيوتر تشايكوفسكي.

وقال بوتين خلال لقاء مع طلاب الجامعات الروسية: "لم نفكر أبدا في إلغاء بيتهوفن أو باخ أو غيرهم.. هناك (في الغرب) وصل فكرهم لإلغاء تشايكوفسكي. حسنا، دعوهم يعيشون بدون تشايكوفسكي وبدون دوستويفسكي وتولستوي، أما نحن فلن نعيش بدون الأدب الكلاسيكي العالمي".

وأشار بوتين إلى أن الكتّاب والكتب الروسية ممنوعة في الغرب، مؤكدا أن مثل هذا لن يحصل عندنا قائلا: "من المستحيل تخيل هذا في بلدنا، لدينا إيمان ضد مثل هذه الأمور بفضل ثقافتنا الوطنية. بالنسبة لنا، لا ينفصل هذا الأمرعن الوطن، عن روسيا، حيث لا يوجد مكان للتعصب العرقي، حيث يوجد ممثلو العشرات من الجنسيات والجماعات العرقية عاشوا وعملوا وربّوا الأطفال معا لعدة قرون".

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هذا وانتشرت في دول الغرب في السنوات الأخيرة ظاهرة "ثقافة الإلغاء" التي ازدادت شراسة على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث تركزت على معاداة عمياء للروس ورموز ثقافتهم الذين لعبوا على مدى قرون دورا كبيرا في مختلف مجالات الثقافة العالمية.

المصدر: RT+وكالات روسية