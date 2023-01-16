وفاة الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا (صور)

فارقت الفنانة والممثلة الإيطالية الشهيرة، جينا لولوبريجيدا، الحياة اليوم الاثنين عن عمر يناهز 95 سنة.

وقالت صحيفة La Repubblica "فارقت الحياة الفنانة الإيطالية الشهيرة وإحدى نجمات العصر الذهبي لهوليوود، جينا لولوبريجيدا، عن عمر يناهز الـ 95 سنة".

ولدت جينا لولوبريجيدا لولوبريجيدا (التي عُرفت لاحقا باسم جينا) في 4 يوليو 1927 في سوبياكو لعائلة من صانعي الأثاث، وفي منتصف أربعينيات القرن الماضي انتقلت مع عائلتها إلى روما حيث درست هناك الفنون المسرحية وفنون الرسم والنحت، وعملت كعارضة أزياء، كما شاركت في بعض الأدوار التمثيلية.

وشارت الفنانة في العديد من الأفلام مثل فيلم Alina عام 1950، وفيلم City Defends عام 1951، وعام 1953 ظهرت لأول مرة في هوليوود في فيلم " Shame the Devil".

وعام 1956 دعاها المخرج السينمائي الفرنسي جان ديلانوي للمشاركة في فيلم مأخوذ عن رواية فيكتور هيوغو، حيث لعبت دور إزميرالدا، واعتبره النقاد من أروع أعمالها الفنية.

وحصلت جينا على العديد من الألقاب والأوسمة المميزة، إذ انضمت إلى قائمة النجوم في ممر هوليوود للمشاهير، ومنحت نيشان استحقاق الجمهورية الإيطالية من رتبة ضابط أكبر، وجائزة ناسترو دي أرجنتو لأفضل ممثلة.

المصدر: وكالات روسية