وفاة الشاعر المصري ناصر الجيل بأزمة قلبية مفاجئة

توفي اليوم الاثنين، الشاعر الغنائي المصري ناصر الجيل، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 48 عاما.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، عقب صلاة ظهر اليوم، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة.

وذكر الشاعر الغنائي، بهاء الدين محمد، أن زميله الراحل كان يتعرض لضغط عصبي كبير خلال الفترة الأخيرة، ونعاه قائلا: "الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه، وهي دي نهاية الضغط النَفسي والعصبي".

وناصر الجيل شاعر وكاتب غنائي، ولد في محافظة الجيزة المصرية، في 17 مارس العام 1975، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي ومنهم هاني شاكر ومصطفى كامل وأصالة وراغب علامة وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وأنغام ونوال الكويتية ورامي عياش.

وكتب علامة في تغريدة على "تويتر": "استفقت اليوم على خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل إثر تعرضه لسكتة قلبية لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس الى جنة الخلد يا صديقي نعزي انفسنا وكل الناس والأصدقاء الفنانين بهذه الخسارة الكبيرة".

استفقت اليوم على خبر حزين جداً، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل إثر تعرضه لسكتة قلبية

لا حول ولا قوة الا بالله،انا لله وانا اليه راجعون.

ستبقى كلماتك الرومانسية حية في قلوب الناس

الى جنة الخلد يا صديقي

نعزي انفسنا وكل الناس والأصدقاء الفنانين بهذه الخسارة الكبيرة pic.twitter.com/FnUbuJqRDI — RaghebAlama (@raghebalama) January 16, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية