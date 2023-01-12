وفاة الموسيقي وعازف الغيتار الشهير جيف بيك

توفي الموسيقي البريطاني وعازف الغيتار الشهير، جيف بيك عن عمر يناهز الـ 79 سنة.

وجاء في منشور ظهر يوم الأربعاء الماضي على صفحة الفنان على تويتر "فارق الحياة جيف بيك يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي، لقد رحل أمس بسلام، أسرته تطالب باحترام الخصوصية كونها حزينة على هذه الخسارة الفادحة".

ولد جيف بيك في بريطانيا عام 1944، وأصبح في شبابه من أشهر الموسقيين والعاملين في مجال التلحين والعزف على الغيتار، وأثّر بشكل كبير على تطوير موسيقى الهيفي ميتال والجاز والروك.

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وحصل الموسيقي الراحل على جائزة Grammy سبع مرّات، كما تم تكريمه في الصالة الفخرية للروك آند رول في الولايات المتحدة مرتين عامي 1992 و2009.

المصدر: فيستي