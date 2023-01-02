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الفنان الكوميدي المغربي "عبد الرؤوف" في ذمة الله (صور + فيديو)

الثقافة والفن

الفنان الكوميدي المغربي
Gettyimages.ru
المغرب
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أعلن موقع "هسبريس" اليوم الاثنين وفاة الفنان المغربي القدير، عبد الرحيم التونسي، الشهير بـ"عبد الرؤوف" عن عمر ناهز 86 سنة.

وكشف نجل عبد الرؤوف، في تصريح لـ"هسبريس"، أن الفنان الكوميدي فارق الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض الذي تسبب في دخوله المستشفى مرات عديدة.

وكان الفنان القدير عبد الرؤوف يعاني من مرض على مستوى القلب، ما كان يتسبب له في انتفاخه وضيق في التنفس باستمرار.

ويعد الفنان الراحل من أشهر الفكاهيين المغاربة، بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح في ستينيات القرن العشرين، وبصم على مشوار فني حافل بالنجاحات.

وظلت شخصية "عبد الرؤوف" ترافق مشواره لعقود طويلة، قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية منذ سنوات.

المصدر: "هسبريس"

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