الفنان الكوميدي المغربي "عبد الرؤوف" في ذمة الله (صور + فيديو)

أعلن موقع "هسبريس" اليوم الاثنين وفاة الفنان المغربي القدير، عبد الرحيم التونسي، الشهير بـ"عبد الرؤوف" عن عمر ناهز 86 سنة.

وكشف نجل عبد الرؤوف، في تصريح لـ"هسبريس"، أن الفنان الكوميدي فارق الحياة بعد معاناة طويلة مع المرض الذي تسبب في دخوله المستشفى مرات عديدة.

وكان الفنان القدير عبد الرؤوف يعاني من مرض على مستوى القلب، ما كان يتسبب له في انتفاخه وضيق في التنفس باستمرار.

ويعد الفنان الراحل من أشهر الفكاهيين المغاربة، بدأ أولى خطواته على خشبة المسرح في ستينيات القرن العشرين، وبصم على مشوار فني حافل بالنجاحات.

وظلت شخصية "عبد الرؤوف" ترافق مشواره لعقود طويلة، قبل أن يبعده المرض عن الساحة الفنية منذ سنوات.

غادرنا إلى دار البقاء الفنان الكوميدي القدير و المحبوب عبد الرحيم التونسي المعروف بإسم عبد الرؤوف بعد صراع طويل مع المرض تردد على إثره مرات عديدة للمستشفى.

تغمذ الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/pGaDaLYCFy — Soufiane .L #رابع_العالم 🏆 ❤️ 🇲🇦🇲🇦 (@SFNloubnan) January 2, 2023

ببالغ الحزن و الأسى تلقينا خبر وفاة الفنان الكوميدي الشهير عبد الرحيم التونسي و المعروف ب "عبد الرؤوف"، لله ما أعطى ولله ما اخد، إنا لله و انا اليه راجعون. 🤲🏻💔#ENDMpic.twitter.com/2D025Lccq7 — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) January 2, 2023

إنا لله و انا اليه راجعون، يغادرنا😔 اليوم نجم كبرنا معه ودائما ما ادخل البهجة على قلوبنا الأيقونة عبد الرحيم التونسي، الملقب قيد حياته ب عبد الرؤوف، نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنه.🤲 pic.twitter.com/B7stSiqZef — ⵣ Хамідⵣ 🇲🇦🥑🇲🇦 (@Imazighen37) January 2, 2023

المصدر: "هسبريس"