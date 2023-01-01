"أغنية من فيلم التحدي".. عرض أولى اللقطات من فيلم روسي صور في المحطة الفضائية

عرضت القناة التلفزيونية الروسية الأولى ليلة رأس السنة مشهدا من فيلم "التحدي" الفضائي حيث غنت الفنانة الروسية يوليا بيريسيلد، أغنية على متن المحطة الفضائية الدولية.

قال ناطق باسم القناة التلفزيونية الأولى إن الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد التي قامت بأداء الدور الرئيسي في فيلم "التحدي" قدمت أغنية "أصداء الحب" من تأليف الموسيقي السوفيتي يفغيني بتيتشكين.

وأضاف أن تصوير أداء الأغنية تحقق أثناء زيارة الممثلة الروسية للمحطة الفضائية الدولية في خريف عام 2021 ، وهي تواجه حالة انعدام الوزن على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

إقرأ المزيد

وتولى آنذاك رائد الفضاء، أنطون شباليروف، دور المصور الفضائي.

وحسب، يوليا بيريسيلد، فإنها ارتدت وقت أداء الأغنية فستانا نسائيا أرضيا وليس بزة فضائية، وهذه أول مرة ترتدي فيها رائدة فضاء فستانا عاديا على متن المحطة الفضائية الدولية.

يذكر ان "التحدي" هو فيلم سينمائي تم تصوير بعض مشاهده في الفضاء. كما إنه مشروع مشترك حققته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية والقناة التلفزيونية الأولى وورشتا Yellow و Black and White السينمائيتان.

يقضي سيناريو الفيلم بأن تزور طبيبة مدنية المحطة الفضائية لإنقاذ حياة رائد فضاء أصابه مرض خطير.

المصدر: تاس