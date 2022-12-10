المشاركون في منتدى اليونسكو يدعون إلى تشكيل قائمة عادلة للتراث الحضاري العالمي

دعا المشاركون في منتدى اليونسكو الدولي الذي انتهت أعماله في قازان الروسية 8 ديسمبر الجاري إلى تشكيل قائمة عادلة للتراث الحضاري تمثل كل مناطق العالم.

وقد انعقد المنتدى في الفترة ما بين 4 و8 ديسمبر في عاصمة تتارستان مدينة قازان الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ50 لتبني ميثاق حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره المنتدى وقدمه غريغوري أورجينيكدزه، المتحدث الرسمي باسم لجنة روسيا لشؤون اليونسكو ومستشار وزير الخارجية الروسية في جلسته الختامية.

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وجاء في البيان:" نشدّد على ضرورة تشكيل قائمة متوازنة جغرافيا وموثوق بها للتراث العالمي تمثل كل مناطق العالم، بما فيها البلدان الإفريقية وبلدان الجزر الصغيرة النامية.

وفي هذا السياق دعا المشاركون في المنتدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الخاصة والخيرية وهيئات الخبراء إلى تقديم المساهمة الطوعية الاستشارية للبلدان النامية المعنية في تطبيق بنود ميثاق حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي عام 1972.

وأشار البيان كذلك إلى أن كل المشاركين في منتدى يرحّبون بالجهود الرامية إلى ترميم آثار تدمر، بصفتها منشأة للتراث العالمي وشدّد على أهمية الدراسة الشاملة لتكنولوجيا ترميم المكوّنات المدمّرة.

وعلاوة على ذلك فإن المشاركين في المنتدى دعوا إلى تعزيز التضامن الدولي في وجه التحديات العديدة للحفاظ على التراث الحضاري والطبيعي العالمي والتي تظهر نتيجة التغيرات المناخية والتطور التكنولوجي للبشرية.

وأشار البيان إلى الحاجة الملحة بتهيئة الظروف الملائمة التي تضمن الحفاظ الفعال على التراث العالمي واستقرار الأنظمة الطبيعية والبيئية، وكذلك التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن ضمنها استخراج الثروات الطبيعية وتطوير السياحة.

المصدر: تاس