افتتاح معرض للساعات والآليات القديمة من أوروبا وآسيا في متحف الأرميتاج

افتتح الأربعاء 5 أكتوبر في متحف الأرميتاج ببطرسبورغ معرض للساعات والآليات القديمة المصنوعة في روسيا وأوروبا وآسيا.

عرض المتحف 50 قطعة أثرية تم ترميمها من قبل مرمّمي المتحف.

وقالت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مدير مختبر ترميم الساعات والآلات الموسيقية في متحف الأرميتاج، ميخائيل غوريف، إن العدد الإجمالي للساعات والآلات القديمة التي تحفظ في المتحف بلغ 3000 قطعة، وتم عرض 50 قطعة منها، وأشار المرمم إلى أن بعض الساعات تعرض في المعارض الثابتة للمتحف.

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وفيما يتعلق بالساعات فإن ترميمها تطلب أشهرا وأعواما وحتى عقودا في بعض الأحيان. وتعرض في المعرض قطع تعود إلى القرون الـ16 – الـ19، بما فيها الساعات الشمسية والميكانيكية والفلكية المعقّدة التي ترمز إلى مراحل مختلفة لتطور صناعة الساعات والآلات الميكانيكية في روسيا.

وحسب الخبير فإن ساعة يابانية عمودية بها أحرف هيروغليفية لحيوانات الأبراج تعتبر من أقدم الآلات الميكانيكية المطروحة في المعرض. وكان اليوم فيها يحتوي على 6 فواصل نهارا و6 فواصل ليلا، وتبدأ ساعات النهارعند الفجر، وساعات الليل من غروب الشمس، وكل ساعة تعادل حيوانا واحدا من حيوانات الأبراج الشرقية.

وأشار المرمم إلى أن هذه الساعة تعمل وتُظهر الوقت الياباني ويتم عرضها في المعرض.

وتعد ساعات الطاولة الألمانية من أقدم منتجات صناعة الساعات المعروضة ويعود بعضا إلى القرن الـ16.

ويلقي المعرض الضوء على صناعة الساعات الروسية، ومن أقدم منتجاتها الساعة الشمسية التي قدمت للإمبراطورة الروسية آنا يوانوفنا في عام 1735، ومن أندر المنتجات ساعة الحائط "المُنظِّمة" التي صنعت في ورشة "بيرنهارد فلوريان"، واستخدمت هذه الساعة في المراصد الفلكية ولأغراض البحث العلمي.

المصدر: تاس