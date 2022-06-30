مصر.. محمد رمضان يهنئ جمهوره بذكرى 30 يونيو

هنأ الفنان محمد رمضان الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لـ30 يونيو الذي وافق يوم أمس الخميس، بفيديو نشره عبر حسابه بموقع "إنستغرام".

وقال محمد رمضان في الفيديو: "كل سنة والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو، أي حد بيخاف من الاحتفال بأعيادنا عشان ما يتقالش عليه بيطبل، بيفكرني باللي بيخاف من أنه يشكر في أمه قدام مراته عشان ما يتقالش عليه ابن أمه.. الاتنين بالنسبة لي مش رجالة".

وشارك رمضان جمهوره بمقطع من أغنيته "جيشنا صعب"، احتفالا بذكرى 30 يونيو، وعلّق عليها قائلا: "كل عام ومصر بخير رئيسا وشعبا.. بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو".

المصدر: "القاهرة 24"