فنان نيجيري يلغي حفلا موسيقيا في المغرب بعد فاجعة سياج مليلية

أعلن الفنان النيجيري سيون كوتي إلغاء حفل موسيقي له كان مقررا ضمن مهرجان في المغرب، حدادا على أرواح 23 مهاجرا من إفريقيا قضوا لدى محاولة اقتحام جيب مليلية لبلوغ إسبانيا.

وقال كوتي في فيديو بثه على إنستغرام "أعلن لكم بحزن كبير إلغاء سفرنا إلى المغرب نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان كازابلانكا"، في الدار البيضاء.

وأضاف: "من المستحيل بالنسبة لي صعود الخشبة بضمير مرتاح وقضاء وقت ممتع، بينما فقد كل هذا العدد الأفارقة الحياة، يجب علينا أن نقيم الحداد على أرواحهم".

ويتعلق الأمر بمصرع 23 مهاجرا، وفق الحصيلة الرسمية للسلطات المغربية، خلال محاولة نحو الفي مهاجر إفريقي اقتحام جيب مليلية الإسباني الجمعة انطلاقا من الأراضي المغربية.

وعزت الرباط هذه الحصيلة غير المسبوقة من الضحايا إلى حوادث "تدافع وسقوط من السياج الحديد".

إقرأ المزيد

وأكد مصدر لدى منظمي مهرجان "كازابلانكا" الذي يقام بين 1 و3 يوليو إلغاء حفل كوتي "بقرار شخصي للفنان".

ويشمل برنامج مهرجان "كازابلانكا" الذي يعود بعد توقف لعامين بسبب جائحة كوفيد، عروضا لفناني جاز عالميين من بلدان مختلفة أمثال جيلبرتو جيل ومولاتو أستاتكي وبن هاربر وأساف أفيدان.

المصدر: أ ف ب