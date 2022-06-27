 
مباشر
عاجل
ميدفيديف عن احتمال انضمام السويد وفنلندا للناتو: سيصبح الوضع غير النووي للبلطيق شيئا من الماضي

الفنان هاني شاكر يعلن استقالته من منصب "نقيب الموسيقيين"

الثقافة والفن

الفنان هاني شاكر يعلن استقالته من منصب
الفنان هاني شاكر ـ فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbdm

أعلن الفنان المصري هانى شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن "قراره نهائي ولا تراجع فيه".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة اليوم الإثنين من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ، والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

إقرأ المزيد
هاني شاكر يعلق على اعتذار حسن شاكوش ويفتح باب عودته إلى الغناء في مصر
هاني شاكر يعلق على اعتذار حسن شاكوش ويفتح باب عودته إلى الغناء في مصر

وخلال مداخلة تلفزيونية، توجه شاكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر "انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة ظهر اليوم من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الايقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا