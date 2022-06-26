"الملحون".. تراث غنائي وإبداع فاق عمره 5 قرون

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على تراث طربي أصيل، وهو فن الملحون الذي تشتهر به دول المغرب العربي منذ نحو 5 قرون.

استهل الباحث الموسيقي والتراثي، عبد الله البكراوي، مدير الدورة الثامنة للأيام الوطنية لنزهة الملحون حديثه بالتعريف بهذا الفن، الذي اعتبره نمطا فنيا شعبيا، وسبب تسميته بالملحون يعود لعدة آراء، منها لكونه كلاما مكتوبا بطريقة ملحنة، آخرون اعتبروا أن القصائد مكتوبة باللغة الدارجة وليس باللغة العربية الفصيحة، وتابع الباحث الموسيقي أن هذا الفن بمثابة ديوان للمغاربة ينقل أحاسيسهم وصورا مغناة من حياتهم في جميع مناحي المجتمع منذ 5 قرون.

وأضاف البكراوي أن هذا الفن في الوقت الحالي لا يزال موجودا وله جمهور حريص على الاستماع إليه، لكن لا يمكن إنكار أن فئة الشباب ابتعدت قليلا عن هذا النمط الفني، نظرا لطبيعة القصائد وطولها، متابعا أن هناك جهودا لتقريب لغة الملحون وحتى المضامين في القصائد للمتلقي.

المصدر: RT