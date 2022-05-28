ريما الرحباني بعد تصدر اسمها تريند مواقع التواصل تعلن عن مفاجأة لمحبي السيدة فيروز

تصدر اسم ريما الرحباني، ابنة السيدة فيروز، مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بعد أن أثارت الجدل في هجومها على إبن عمها أسامة الرحباني، عقب حفل "ليلة أمل".

وكتبت ريما الرحباني بعد الحفل الذي شارك فيه إليسا وهبة طوجي وقدموا فيه أغاني للسيدة فيروز على "فيسبوك" منشورا طويلا جاء فيه: "الحق مش ع إليسا! وإليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع ومعتقد حالو بيحقلّو يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز".

وأضافت:"هاي ما كانت تحيّة هاي كانت إهانة لأعمال عاصي ومنصور والياس وبس بزيادة هلّق! أخيراً أخيراً أخيراً في عاصي الرحباني واحد ما في غيرو ولبعد ألف سنة ما بيجي غيرو!".

وأثار منشور ريما جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن هذه الحفلة "شوهت" أغاني فيروز وخصيصا بعد انتشار فيديو للفنانة إليسا عملت فيه على تغير وتحريف كلمات أغنية "حنا السكران"، وبين من انتقد طريقة انتقادها للحفل والقائمين عليه.

لتعود ريما بمنشور جديد تعلن فيه عن مفاجأة لمحبي فيروز وقالت: "لاقوني بتمام الساعة 12 بالتوقيت المحلّي، هنا على بروفايلي المتواضع، إلكن مفاجأة خصّيصاً علىَشانْكو، وللتانيين من إعلاميين ومطبّلين ومثقّفين ودكاتريين وشوَ يْعريين، حضّروا سمومكن وسهامكن المعتادة".

ونشرت اليوم ريما الرحباني صورة للسيدة فيروز لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة للسيدة فيروز من صفحة ريما الرحباني

المصدر: RT+Facebook