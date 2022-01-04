في الذكرى الأولى لوفاة عمه.. أسامة الرحباني يهديه أغنية بصوت هبة طوجي (فيديو)
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته، وجه المؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني، إلى عمه الراحل، الملحن الشهير، الياس الرحباني، أغنية من كتابة الموسيقي الشهير، منصور الرحباني.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال أسامة الرحباني: "إلى عمي الياس الرحباني في ذكرى السنة الأولى لوفاته..أنتم علمتونا أن نناضل لنحافظ على هذه الأرض التي عاش فيها أهلنا والتي سوف نموت فيها..نحن "لحبيبي بغني" أغنية كتبها الكبير منصور الرحباني ولحنتها، وغنتها هبة طوجي بصوتها الرائع".
إلى عمّي #الياس_الرحباني في ذكرى السنة الأولى لوفاته🌹— Oussama Rahbani (@OussamaRahbani) January 4, 2022
٤/١/٢٠٢١ - ٤/١/٢٠٢٢
أنتم علّمتونا أن نناضل لنحافظ على هذه الأرض التي عاش فيها أهلنا والتي سوف نموت فيها نحن
"لحبيبي بغنّي" أغنية كتبها الكبير #منصور_الرحباني ولحّنتُها، وغنّتها #هبة_طوجي بصوتها الرائعhttps://t.co/NXzYnIOGFtpic.twitter.com/sioDL71eam
المصدر: RT
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