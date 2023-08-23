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Great Wall تكشف عن منافس قوي لسيارات تويوتا العائلية

عالم السيارات

Great Wall تكشف عن منافس قوي لسيارات تويوتا العائلية
youtube/Vision Effect TV
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كشفت Great Wall عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافسا قويا لمركبات Sienna الشهيرة من تويوتا.

وحصلت سيارة Wey Alpine الجديدة على هيكل ميني فان مدروس ليكون انسيابيا بشكل ممتاز، وتميّزت بعناصر تمنحها مظهر القوة والفخامة مثل واجهتها الأمامية العريضة التي طليت بالكروم، كما جهّزت بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED.

ويبلغ طول المركبة 5 أمتار تقريبا، وعرضها 196 سم، وارتفاعها 190 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 308 سم، كما جهّزت بعجلات بمقاس 18 إنشا، وأنظمة تعليق تجعل حركتها سلسة ومتوازنة بشكل كبير.

Great Wall تكشف عن منافس قوي لسيارات تويوتا العائلية
youtube/REC Anything

وحصلت السيارة على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب، وجهّزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما زوّدت قمرتها بأنظمة تكييف توزع الهواء بصورة ممتازة على الركاب، وثبتت على واجهة القيادة شاشة لمسية كبيرة تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع والعديد من ميزات المركبة.

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وتعمل السيارة بمنظومة هجينة يدخل فيها محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر ومحرك كهربائي، يولدان معا عزما يعادل 184 حصانا.

وستطرح هذه السيارة في الأسواق العالمية بنسخ مختلفة تتراوح أسعارها ما بين 40 و50 ألف دولار.

المصدر: moto1

 

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