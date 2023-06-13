سيارات كروس "موسكفيتش" تبدأ الخدمة في الحرس الروسي

بدأ الحرس الروسي ينتقل إلى استخدام سيارات "موسكفيتش" الروسية الصنع.

وقد شودت في موسكو سيارة كروس عاملة بالبنزين من طراز "موسكفيتش – 3"، وعليها علامات مميّزة للحرس الروسي وأرقام خاصة بقوات الحرس الروسي.

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وقال الخبراء إن الحرس الروسي اشترى موديل "ستاندرات" المزوّد بعلبة السرعة الميكانيكية من سيارة "موسكفيتش بسعر 1,970,000 روبل.

بينما لم تعلن الخدمة الصحفية لمصنع "موسكفيتش" في موسكو عن تسليم نماذج من سيارتها للحرس الروسي. أما قيادة الحرس الروسي فلم تنشر بعد صورا فوتوغرافية تظهر مراسم استلام تلك السيارات.

لكن ظهور سيارات "موسكفيتش" في حوزة الحرس الروسي لن تفاجئ إدارة الإمداد والتموين لأن أسطول سياراتها بحاجة إلى تجديد مستمر. أما القانون الفيدرالي الروسي فألزم الهيئات والإدارات الحكومية الروسية بشراء السيارات المحلية الصنع فقط.

يذكر أن سعر سيارات كروس "موسكفيتش" ارتفع في يونيو الجاري، لكن يبدو ان المشتريات الحكومية لا تزال تعتمد على أسعار عام 2022. وقد ظهرت إحدى سيارات "موسكفيتش" الكهربائية في حوزة شرطة المرور في منطقة موسكو. وأصبحت سيارات "موسكفيتش" تتمتع بشعبية في خدمات التكسي والكارشيرنغ (استئجار السيارات من قبل السائقين) في موسكو وغيرها من المدن الروسية.

جدير بالذكر ان سيارات "موسكفيتش" كانت تنتج في الاتحاد السوفيتي منذ خمسينيات القرن الماضي. وقررت حكومة موسكو استئناف إنتاجها في روسيا الجديدة بعد خروج بعض شركات السيارات الأجنبية، وعلى وجه الخصوص، بعد خروج شركة "رينو" الفرنسية من السوق الروسية عام 2022.

وبدأ مصنع "رينو" سابقاً في موسكو عام 2023 في إنتاج سيارات جديدة، بما فيها سيارات كهربائية، أطلق عليها اسم "موسكفيتش" نسبة إلى الماركة السوفيتية المشهورة، وذلك بمساعدة صناع السيارات الصينيين.

المصدر: auto. rambler.ru